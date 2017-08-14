«Ротор-Волгоград» проиграл в Тамбове

Матч с «Тамбовом» волгоградские футболисты должны были играть дома, но из-за неготовности стадиона «Зенит» соперник пошёл навстречу и согласился поменяться с «Ротором» кругами — сейчас сыграть дома, а во втором круге приехать в Волгоград.

Ещё одна подоплёка встречи связана с тем, что Валерий Есипов не так давно возглавлял «Тамбов» и выводил эту команду в ФНЛ. Правда, после 9 стартовых туров подал в отставку. Сейчас дела у его команды тоже идут не очень.

А начиналось всё для «Ротора» вполне неплохо. В первом тайме волгоградцы смотрелись напористее и интереснее. Единственный гол забил на 24-й минуте Мухаммад Султонов, точным ударом в угол завершивший красивую комбинацию.

Однако после перерыва «горожане» смогли перехватить инициативу. Героем матча суждено было стать Андрею Мурнину, который вышел на замену во втором тайме. На 65-й минуте он дальним ударом счёт сравнял, а на 87-й — принёс «Тамбову» победу, неотразимо исполнив штрафной в самую девятку ворот Гаврилова.

Таким образом, «Ротор-Волгоград», потерпев очередное поражение, опустился на предпоследнее место в турнирной таблице. Следующий матч волгоградцы проведут 20-го августа, в воскресенье, в гостях со «Спартаком-2».

«Тамбов» — «Ротор-Волгоград» 2:1 (0:1).

Гол: Мурнин, 65, 87 — Султонов, 24.



«Тамбов»: Вавилин, Шляков (Рыбин, 46), Гультяев, Быстров, Горбатюк, Рыжков (Кухарчук, 72), Шевчук, Кашчелан, Чернышов (Скворцов, 53), Трусевич (Мурнин, 46), Часовских.



«Ротор-Волгоград»: Гаврилов, Столяренко, Пискунов, Сидоричев (Киреев, 73), Дранников, Султонов (Крутов, 67), Замалиеев, Концедалов, Романенко, Вотинов, Бирюков (Николаев, 67).



Предупреждения: Гультяев, 66 — Пискунов, 75, Столяренко, 84.



Судьи: К. Левников (Санкт- Петербург), В. Бочков (Сочи), М. Ковалев (Московская область).



13 августа, Тамбов, стадион «Спартак», ФНЛ, 8 тур, 4300 зрителей.