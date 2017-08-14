«Енисей» разгромил «Авангард» и вышел на второе место в первенстве ФНЛ

Футболисты «Енисея» уверенно обыграли курский «Авангард» в рамках 8 тура первенства ФНЛ. Матч прошел 13 августа на поле стадиона «Трудовые резервы» в Курске.

Исход встречи был предопределен уже в первом тайме. На 9-й минуте «Енисей» открыл счет — Владимир Камеш красиво перекинул мяч через вратаря с угла штрафной. Спустя две минуты отличился Андрей Козлов. На 39-й минуте Козлов оформил дубль, а перед самым перерывом голом отметился Александр Кутьин.

После перерыва никому больше не удалось изменить счет, хотя моменты были у обеих команд. В итоге матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Енисея».

«Очень хорошо начали игру, забили два быстрых гола, воспользовавшись ошибками «Авангарда», затем еще сумели забить дважды. По сути, игра была сделана еще в первом тайме. Считаю, сегодняшняя победа была добыта за счет мастерства, более высокого класса. Порадовало, что во второй раз сыграли на ноль. Понимаю, что обидное для Курска поражение, и хочу пожелать вылезти из зоны вылета, в которой находится «Авангард», — сказал после матча главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.

Благодаря победе красноярцы вышли на второе место в таблице ФНЛ, набрав 18 очков. Лидером пока являются самарские «Крылья Советов», имеющие в своем активе 19 баллов. Тройку лидеров замыкает астраханский «Волгарь» (16 очков).

Кроме того, форвард «Енисея» Андрей Козлов вышел на первое место в гонке бомбардиров первой лиги. Футболист забил семь мячей в восьми матчах. Следом идут Максим Житнев («Сибирь», пять голов) и Дмитрий Скопинцев («Балтика», четыре гола).

Стоит отметить, что «Енисей» завершил свою длительную гостевую серию матчей. В четырех играх было одержано три победы, а общий счет в серии —11:6.