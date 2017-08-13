«Кубань» разгромила «Оренбург» в 8-м туре ФНЛ
В матче 8-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Кубань» в Краснодаре одержала разгромную победу со счётом 4:1 над «Оренбургом».
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Хозяевам удалось быстро открыть счёт — уже на 2-й минуте отличился Олег Алейник. На 13-й минуте точным ударом отметился Владимир Обухов. В начале второго тайма забил Никита Маляров, и почти сразу же после этого Алексей Гай сделал счёт 4:0. Гол престижа гости забили на 66-й минуте — счёт размочил Михал Дюриш.
В таблице ФНЛ «Кубань» (11 очков) располагается на 10-м месте, а «Оренбург» (10) — на 13-м.
Главные тренеры
|Евгений Калешин
|Темури Кецбая
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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