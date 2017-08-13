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13 августа 2017, 22:21 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Кубань» разгромила «Оренбург» в 8-м туре ФНЛ

В матче 8-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Кубань» в Краснодаре одержала разгромную победу со счётом 4:1 над «Оренбургом».

В матче 8-го тура первенства Футбольной национальной лиги Кубань в Краснодаре одержала разгромную победу со счётом 4:1 над Оренбургом. Увеличить
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Хозяевам удалось быстро открыть счёт — уже на 2-й минуте отличился Олег Алейник. На 13-й минуте точным ударом отметился Владимир Обухов. В начале второго тайма забил Никита Маляров, и почти сразу же после этого Алексей Гай сделал счёт 4:0. Гол престижа гости забили на 66-й минуте — счёт размочил Михал Дюриш.

В таблице ФНЛ «Кубань» (11 очков) располагается на 10-м месте, а «Оренбург» (10) — на 13-м.

13.08.2017 20:00 основной раунд: 8-й тур Кубань
Кубань 4:1 Оренбург
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Евгений Калешин Темури Кецбая
Голы
2′ Олег Алейник 8
13′ Владимир Обухов 20
52′ Никита Маляров 10
55′ Алексей Гай 19
16 Михал Дюриш 66′
Составы
Юрий Дюпин 22
Николай Марков 23
Сергей Бендзь 26
Азат Байрыев 28
Роман Бугаев 43
Олег Алейник 8
Алексей Гай 19
25′ 79′ Денис Якуба 6
Михаил Смирнов 24
82′ Никита Маляров 10
Максим Сидоров 81
60′ Юрий Завезен 31
Ильмир Нурисов 90
70′ Владимир Обухов 20
Спартак Гогниев 99
1 Александр Руденко
3 Инал Гетигежев
6 Силвие Бегич
12 Андрей Малых
19 Евгений Осипов
23 Сергей Бреев
85 Сергей Серченков
16 Михал Дюриш
5 Роман Воробьев 46′
9 Владимир Парняков
10 Денис Попович 46′
11 Дмитрий Ефремов
86 Григорий Чиркин 61′
4 Алексей Померко 74′
8 Давид Дзахов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Новости Первого дивизиона

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