«Кубань» разгромила «Оренбург» в 8-м туре ФНЛ

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Хозяевам удалось быстро открыть счёт — уже на 2-й минуте отличился Олег Алейник. На 13-й минуте точным ударом отметился Владимир Обухов. В начале второго тайма забил Никита Маляров, и почти сразу же после этого Алексей Гай сделал счёт 4:0. Гол престижа гости забили на 66-й минуте — счёт размочил Михал Дюриш.

В таблице ФНЛ «Кубань» (11 очков) располагается на 10-м месте, а «Оренбург» (10) — на 13-м.