«Волгарь» продлил безвыигрышную серию «Химок» в ФНЛ до пяти матчей
«Волгарь» выиграл у «Химок» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Химках на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Безвыигрышная серия «Химок» в турнире достигла отметки в пять матчей. «Волгарь» прервал серию из двух поражений в ФНЛ.
Единственный гол в середине второго тайма забил Александр Болонин.
После этой победы «Волгарь» (16 очков) догнал «Динамо» СПб в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и делит с
Главные тренеры
|Олег Стогов
|Юрий Газзаев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Олег Соколов (Воронеж, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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