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13 августа 2017, 21:26 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Волгарь» продлил безвыигрышную серию «Химок» в ФНЛ до пяти матчей

«Волгарь» выиграл у «Химок» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Химках на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Безвыигрышная серия «Химок» в турнире достигла отметки в пять матчей. «Волгарь» прервал серию из двух поражений в ФНЛ.

Единственный гол в середине второго тайма забил Александр Болонин.

После этой победы «Волгарь» (16 очков) догнал «Динамо» СПб в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и делит с бело-голубыми третье место. «Химки» (10 баллов) — 11-е.

13.08.2017 19:00 Зрители 730 основной раунд: 8-й тур Новые Химки
Химки 0:1 Волгарь
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Олег Стогов Юрий Газзаев
Голы
20 Александр Болонин 63′
Составы
Вячеслав Исупов 18
Алексей Шумских 5
Диего Малания 25
Кирилл Заика 27
Николай Тюнин 14
62′ Денис Талалай 19
Илья Кузьмичев 11
77′ Никита Лапин 6
Андрей Титов 90
63′ Максим Батов 7
Федор Дворников 37
80′ Андрей Мостовой 9
Камран Алиев 98
70′ Михаил Петрусев 70
Иван Беликов 77
22 Станислав Бучнев 90+1′
3 Константин Плиев
13 Игорь Калинин 65′
24 Игорь Климов
7 Дмитрий Кабутов
20 Александр Болонин
70 Роман Акбашев
10 Руслан Газзаев 53′
18 Олег Шалаев
19 Алексей Сутормин 90′
14 Владлен Бабаев 90+1′
27 Темури Букия 59′
33 Аслан Дышеков
17 Михаил Жабкин 66′
99 Ислам Машуков
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Олег Соколов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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