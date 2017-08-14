Калининградская «Балтика» проиграла второй команде «Зенита»
Калининградская «Балтика» в матче 8-го тура ФНЛ проиграла «Зениту-2» со счётом 0:2. Встреча проходила в
Санкт-Петербурге.
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Счёт был открыт на 19-й минуте, отличился Владислав Сиротов. На 70-й минуте хозяева поля удвоили преимущество благодаря точному удару новичка команды Андрея Панюкова.
Напомним, у балтийцев встречу пропускал лучший игрок ФНЛ в июле Дмитрий Скопинцев, получивший красную карточку в предыдущей игре с красноярским «Енисеем». Так же у команды на этот матч был дисквалифицирован тренер Игорь Черевченко.
Поражение от второй команды «Зенита» для калининградцев стало вторым подряд в чемпионате. В активе «Балтики»
Свой следующий матч «Балтика» проведёт в Калининграде 19 августа. Соперник — воронежский «Факел». Начало матча в 19:00.
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