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14 августа 2017, 9:31 | Футбол: Первый дивизион | Вести - Калининград

Калининградская «Балтика» проиграла второй команде «Зенита»

Калининградская «Балтика» в матче 8-го тура ФНЛ проиграла «Зениту-2» со счётом 0:2. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Калининградская Балтика в матче 8-го тура <span class=error>ФНЛ</span> проиграла Зениту-2 со счётом 0:2. Встреча проходила в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Счёт был открыт на 19-й минуте отличился Владислав <span class=error>Сиротов</span>. На 70-й минуте хозяева поля удвоили преимущество благодаря точному удару новичка команды Андрея <span class=error>Панюкова</span>. <span class=stop>Напомним</span> у балтийцев встречу пропускал лучший игрок <span class=error>ФНЛ</span> в июле Дмитрий… Увеличить
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Счёт был открыт на 19-й минуте, отличился Владислав Сиротов. На 70-й минуте хозяева поля удвоили преимущество благодаря точному удару новичка команды Андрея Панюкова.

Напомним, у балтийцев встречу пропускал лучший игрок ФНЛ в июле Дмитрий Скопинцев, получивший красную карточку в предыдущей игре с красноярским «Енисеем». Так же у команды на этот матч был дисквалифицирован тренер Игорь Черевченко.

Поражение от второй команды «Зенита» для калининградцев стало вторым подряд в чемпионате. В активе «Балтики» по-прежнему 14 очков, клуб опустился на шестую строчку в турнирной таблице. Лидируют в лиге «Крылья Советов», которые опережают бело-синих на 5 очков.

Свой следующий матч «Балтика» проведёт в Калининграде 19 августа. Соперник — воронежский «Факел». Начало матча в 19:00.
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