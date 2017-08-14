Калининградская «Балтика» проиграла второй команде «Зенита»

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Счёт был открыт на 19-й минуте, отличился Владислав Сиротов. На 70-й минуте хозяева поля удвоили преимущество благодаря точному удару новичка команды Андрея Панюкова.

Напомним, у балтийцев встречу пропускал лучший игрок ФНЛ в июле Дмитрий Скопинцев, получивший красную карточку в предыдущей игре с красноярским «Енисеем». Так же у команды на этот матч был дисквалифицирован тренер Игорь Черевченко.

Поражение от второй команды «Зенита» для калининградцев стало вторым подряд в чемпионате. В активе «Балтики» по-прежнему 14 очков, клуб опустился на шестую строчку в турнирной таблице. Лидируют в лиге «Крылья Советов», которые опережают бело-синих на 5 очков.

Свой следующий матч «Балтика» проведёт в Калининграде 19 августа. Соперник — воронежский «Факел». Начало матча в 19:00.