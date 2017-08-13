Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30670923/
13 августа 2017, 20:19 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Спартак-2» разгромил «Факел», «Зенит-2» победил «Балтику»

«Спартак-2» разгромил «Факел» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

На исходе получаса игры Зелимхан Бакаев открыл счет. На 55-й минуте отличился Денис Давыдов, а в концовке третий мяч забил Фэшн Сакала.

В других матчах восьмого тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» на своём поле выиграл у «Балтики» со счётом 2:0, «Динамо» СПб на выезде проиграло «Крыльям Советов» (0:2).

Балтика
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит-2
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак-2
Новости Матчи Состав Статистика
Факел
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо СПб
Новости Матчи Состав Статистика
Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Тренер «Балтики» Черевченко дисквалифицирован на три матча

Тренер «Балтики» Черевченко дисквалифицирован на три матча

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал главного тренера калининградского клуба ФНЛ «Балтика» Игоря Черевченко на три матча, сообщается на официальном сайте РФС.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?