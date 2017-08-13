«Спартак-2» разгромил «Факел», «Зенит-2» победил «Балтику»

На исходе получаса игры Зелимхан Бакаев открыл счет. На 55-й минуте отличился Денис Давыдов, а в концовке третий мяч забил Фэшн Сакала.

В других матчах восьмого тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» на своём поле выиграл у «Балтики» со счётом 2:0, «Динамо» СПб на выезде проиграло «Крыльям Советов» (0:2).