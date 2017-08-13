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13 августа 2017, 19:12 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» разгромил «Авангард» и вышел на первое место в таблице ФНЛ

В матче восьмого тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал на своём поле красноярский «Енисей». Встреча проходила на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В матче восьмого тура Футбольной национальной лиги курский Авангард принимал на своём поле красноярский Енисей. Увеличить
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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Владимир Камеш и Александр Кутьин, а Андрей Козлов оформил дубль.

Таким образом, «Енисей» набрал 18 очков и опередил в турнирной таблице «Крылья Советов» и «Динамо СПб» (по 16 очков), у которых, правда, по матчу в запасе. «Авангард» (7) находится на 16-й строчке.

В другом матче, который проходил параллельно, «Тамбов» на своём поле обыграл «Ротор-Волгоград» (2:1), забив победный гол в концовке встречи.

13.08.2017 17:00 основной раунд: 8-й тур Трудовые резервы
Авангард К 0:4 Енисей
Первый тайм: 0:4
Главные тренеры
Игорь Беляев Дмитрий Аленичев
Голы
8 Владимир Камеш 9′
9 Андрей Козлов 12′
9 Андрей Козлов 40′
48 Александр Кутьин 44′
Составы
Станислав Козырев 12
Аслан Дашаев 4
63′ Александр Войнов 22
Михаил Багаев 71
Азамат Гурфов 10
Денис Синяев 17
Илья Петров 95
46′ Алексей Концедалов 25
Алексей Форопонов 19
47′ Илья Кубышкин 7
Никита Имуллин 8
38′ Равиль Нетфуллин 52
Денис Войнов 21
46′ Артем Федчук 67
Руслан Болов 58
1 Сергей Чепчугов
2 Валерий Кичин
19 Константин Гарбуз
32 Давид Мильдзихов
12 Александр Новиков 78′
21 Егор Иванов
48 Александр Кутьин
8 Владимир Камеш 66′
7 Сердер Сердеров
77 Вадим Стеклов 79′
27 Павел Рожков
9 Андрей Козлов 60′
92 Петр Тен
11 Артур Саркисов 70′
38 Артур Малоян
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Енисей
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Авангард К
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Тамбов
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Новости Первого дивизиона

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