«Енисей» разгромил «Авангард» и вышел на первое место в таблице ФНЛ

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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Владимир Камеш и Александр Кутьин, а Андрей Козлов оформил дубль.

Таким образом, «Енисей» набрал 18 очков и опередил в турнирной таблице «Крылья Советов» и «Динамо СПб» (по 16 очков), у которых, правда, по матчу в запасе. «Авангард» (7) находится на 16-й строчке.

В другом матче, который проходил параллельно, «Тамбов» на своём поле обыграл «Ротор-Волгоград» (2:1), забив победный гол в концовке встречи.