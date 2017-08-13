«Енисей» разгромил «Авангард» и вышел на первое место в таблице ФНЛ
В матче восьмого тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал на своём поле красноярский «Енисей». Встреча проходила на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Владимир Камеш и Александр Кутьин, а Андрей Козлов оформил дубль.
Таким образом, «Енисей» набрал 18 очков и опередил в турнирной таблице «Крылья Советов» и «Динамо СПб» (по 16 очков), у которых, правда, по матчу в запасе. «Авангард» (7) находится на 16-й строчке.
В другом матче, который проходил параллельно, «Тамбов» на своём поле обыграл «Ротор-Волгоград» (2:1), забив победный гол в концовке встречи.
|13.08.2017 17:00
|основной раунд: 8-й тур
|Трудовые резервы
|Авангард К
|0:4
|Енисей
|Первый тайм: 0:4
Главные тренеры
|Игорь Беляев
|Дмитрий Аленичев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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