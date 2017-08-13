«Тюмень» выиграла у «Олимпийца» и ушла с последнего места в ФНЛ

На исходе получаса игры Альберт Богатырев вывел «Тюмень» вперёд. На 47-й минуте Александр Ставпец удвоил преимущество гостей. Пять минут спустя Радик Хайруллов отыграл один мяч, но уйти от поражения хозяева так и не сумели.

«Тюмень» (6 очков) благодаря этой победе ушла с последнего места в ФНЛ, переместившись на 17-ю строчку. «Олимпиец» (8 баллов) — 14-й.