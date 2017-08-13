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13 августа 2017, 18:25 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тюмень» выиграла у «Олимпийца» и ушла с последнего места в ФНЛ

«Тюмень» выиграла у «Олимпийца» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Дзержинске на стадионе «Химик» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Альберт Богатырев вывел «Тюмень» вперёд. На 47-й минуте Александр Ставпец удвоил преимущество гостей. Пять минут спустя Радик Хайруллов отыграл один мяч, но уйти от поражения хозяева так и не сумели.

«Тюмень» (6 очков) благодаря этой победе ушла с последнего места в ФНЛ, переместившись на 17-ю строчку. «Олимпиец» (8 баллов) — 14-й.

13.08.2017 16:00 Зрители 1200 основной раунд: 8-й тур Химик
Олимпиец 1:2 Тюмень
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Николай Писарев Александр Ивченко
Голы
51′ Радик Хайруллов 92
11 Альберт Богатырев 26′
61 Александр Ставпец 46′
Составы
42′ Артур Анисимов 1
Артем Абрамов 4
Радик Хайруллов 92
Тимур Аюпов 5
Игорь Горбунов 11
Даниил Фомин 74
Андрей Хрипков 90
84′ Ирек Ганиев 88
Анатолий Нежелев 7
46′ Сергей Каретник 8
Виктор Карпухин 91
44′ Игорь Ламбарский 20
45+1′ Владимир Гогберашвили 87
64′ Михаил Сорочкин 9
Игорь Беляков 10
1 Игорь Обухов
5 Дмитрий Иванов
27 Дмитрий Гузь
90 Павел Шакуро
5 Артур Рябокобыленко
13 Алексей Шляпкин
9 Андреа Чуканов
29 Павел Маслов 46′
88 Залим Макоев 83′
8 Иван Чудин 46′
10 Алексей Пустозеров
11 Альберт Богатырев 66′
7 Андрей Павленко
61 Александр Ставпец 84′ 81′
95 Олег Мурачев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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