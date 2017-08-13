«Тюмень» выиграла у «Олимпийца» и ушла с последнего места в ФНЛ
«Тюмень» выиграла у «Олимпийца» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Дзержинске на стадионе «Химик» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На исходе получаса игры Альберт Богатырев вывел «Тюмень» вперёд. На 47-й минуте Александр Ставпец удвоил преимущество гостей. Пять минут спустя Радик Хайруллов отыграл один мяч, но уйти от поражения хозяева так и не сумели.
«Тюмень» (6 очков) благодаря этой победе ушла с последнего места в ФНЛ, переместившись на 17-ю строчку. «Олимпиец» (8 баллов) — 14-й.
Главные тренеры
|Николай Писарев
|Александр Ивченко
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter