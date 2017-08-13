«Шинник» прервал четырёхматчевую победную серию «Томи» в ФНЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Победная серия «Томи» в турнире прервалась на отметке в четыре матча.

На гол Дмитрия Сасина «Шинник» ответил точными ударами Михаила Земскова, Эльдара Низамутдинова и Дмитрия Самойлова.

«Шинник» (14 очков) после этой победы поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Томь» (12 баллов) находится на восьмой строчке.