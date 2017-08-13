Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30670031/
13 августа 2017, 17:10 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Шинник» прервал четырёхматчевую победную серию «Томи» в ФНЛ

«Шинник» выиграл у «Томи» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги.

<span class=error>Шинник</span> выиграл у Томи в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Победная серия «Томи» в турнире прервалась на отметке в четыре матча.

На гол Дмитрия Сасина «Шинник» ответил точными ударами Михаила Земскова, Эльдара Низамутдинова и Дмитрия Самойлова.

«Шинник» (14 очков) после этой победы поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Томь» (12 баллов) находится на восьмой строчке.

13.08.2017 15:00 Зрители 2395 основной раунд: 8-й тур Труд
Томь 1:3 Шинник
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Валерий Петраков Александр Побегалов
Голы
23′ Дмитрий Сасин 7
8 Михаил Земсков 47′
9 Эльдар Низамутдинов 49′
15 Дмитрий Самойлов 58′
Составы
Александр Мелихов 42
Андрей Иванов 2
Анте Пульич 6
Эдвинас Гирдвайнис 93
Павел Деобальд 11
73′ Роман Войдель 20
75′ Александр Соболев 9
75′ Павел Кудряшов 17
63′ Томас Микуцкис 5
Алексей Герасимов 88
77′ Антон Макурин 31
Никита Гвинейский 98
23′ 67′ Дмитрий Сасин 7
Ярослав Олейник 33
16 Дмитрий I Яшин
5 Павел Евсеев 75′
23 Евгений Ятченко
78 Дмитрий Чистяков
11 Сергей Нарылков
14 Марат Шайморданов
15 Дмитрий Самойлов
17 Артем Щадин
8 Михаил Земсков 76′
21 Владислав Камилов 90′
2 Денис Магадиев
13 Никита Дроздов 71′
90 Андрей Лях
9 Эльдар Низамутдинов 56′ 28′
7 Эдуард Булия
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шинник
Новости Матчи Состав Статистика
Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?