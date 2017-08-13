«Шинник» прервал четырёхматчевую победную серию «Томи» в ФНЛ
«Шинник» выиграл у «Томи» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги.
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Встреча проходила в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Победная серия «Томи» в турнире прервалась на отметке в четыре матча.
На гол Дмитрия Сасина «Шинник» ответил точными ударами Михаила Земскова, Эльдара Низамутдинова и Дмитрия Самойлова.
«Шинник» (14 очков) после этой победы поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Томь» (12 баллов) находится на восьмой строчке.
Главные тренеры
|Валерий Петраков
|Александр Побегалов
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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