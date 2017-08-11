Тренер «Балтики» Черевченко дисквалифицирован на три матча

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Данное наказание Черевченко понес за оскорбительное поведение в отношении арбитра матча 7-го тура первенства ФНЛ против красноярского «Енисея», который прошел в среду в Калининграде и завершился поражением хозяев со счетом 0:5. Специалист также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Черевченко пропустит матчи своей команды против петербургского «Зенита-2» (13 августа), воронежского «Факела» (19 августа) и «Ротора-Волгограда» (27 августа).

Также трехматчевой дисквалификацией наказан старший тренер команды Валерий Климов.