Тренер «Балтики» Черевченко дисквалифицирован на три матча
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал главного тренера калининградского клуба ФНЛ «Балтика» Игоря Черевченко на три матча, сообщается на официальном сайте РФС.
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Данное наказание Черевченко понес за оскорбительное поведение в отношении арбитра матча 7-го тура первенства ФНЛ против красноярского «Енисея», который прошел в среду в Калининграде и завершился поражением хозяев со счетом 0:5. Специалист также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Черевченко пропустит матчи своей команды против петербургского «Зенита-2» (13 августа), воронежского «Факела» (19 августа) и «Ротора-Волгограда» (27 августа).
Также трехматчевой дисквалификацией наказан старший тренер команды Валерий Климов.
Главные тренеры
|Игорь Черевченко
|Дмитрий Аленичев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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