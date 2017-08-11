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11 августа 2017, 19:51 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Тренер «Балтики» Черевченко дисквалифицирован на три матча

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал главного тренера калининградского клуба ФНЛ «Балтика» Игоря Черевченко на три матча, сообщается на официальном сайте РФС.

<nobr>Контрольно-дисциплинарный</nobr> комитет (<span class=error>КДК</span>) <span class=error>РФС</span> дисквалифицировал главного тренера калининградского клуба <span class=error>ФНЛ</span> Балтика Игоря <span class=error>Черевченко</span> на три матча сообщается на официальном сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
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Данное наказание Черевченко понес за оскорбительное поведение в отношении арбитра матча 7-го тура первенства ФНЛ против красноярского «Енисея», который прошел в среду в Калининграде и завершился поражением хозяев со счетом 0:5. Специалист также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Черевченко пропустит матчи своей команды против петербургского «Зенита-2» (13 августа), воронежского «Факела» (19 августа) и «Ротора-Волгограда» (27 августа).

Также трехматчевой дисквалификацией наказан старший тренер команды Валерий Климов.

9.08.2017 20:00 Зрители 8600 основной раунд: 7-й тур Балтика
Балтика 0:5 Енисей
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Черевченко Дмитрий Аленичев
Голы
19 Константин Гарбуз 60′
32 Давид Мильдзихов 71′
9 Андрей Козлов 78′
9 Андрей Козлов 89′
19 Константин Гарбуз 90+1′
Составы
Евгений Помазан 32
Арсений Логашов 15
Никита Тимошин 40
Иван Черенчиков 79
Виталий Каленкович 93
Никита Бурмистров 18
43′ 45′ Дмитрий Скопинцев 77
Виктор Свежов 91
62′ 84′ Александр Шешуков 2
Артемий Малеев 8
76′ Алишер Джалилов 10
Олег Дмитриев 99
72′ Александр Касьян 7
Александр Подбельцев 9
1 Сергей Чепчугов
2 Валерий Кичин
19 Константин Гарбуз
32 Давид Мильдзихов
8 Владимир Камеш
12 Александр Новиков
77 Вадим Стеклов
21 Егор Иванов 80′
27 Павел Рожков
11 Артур Саркисов 72′
7 Сердер Сердеров
20 Максим Руднев 57′
9 Андрей Козлов
48 Александр Кутьин 45′ 35′
6 Азим Фатуллаев 64′ 85′
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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