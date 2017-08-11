Дмитрий Шляхтин переизбран председателем совета директоров ПФК «Крылья Советов»

Решение принято единогласно. Также на заседании обсуждался ряд вопросов, связанных с текущей жизнедеятельностью «Крыльев».

«Очевидно, что пока “Крылья” играют не на 100%, команде есть, где прибавлять, это и главный тренер видит. Уверен, постепенно команда будет прогрессировать. “Крылья” получают всестороннюю поддержку от региона, команде созданы все необходимые условия для решения задачи по возвращению в премьер-лигу. Что касается селекции, то работа продолжается. Руководство клуба совместно с тренерским штабом анализирует ситуацию по составу, смотрим, какие позиции требуют укрепления. Определенные кандидатуры у нас есть. Не исключено, что один-два новых игрока до закрытия трансферного окна в “Крыльях” появится», — приводит слова Шляхтина официальный сайт клуба.