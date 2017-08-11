Дмитрий Шляхтин переизбран председателем совета директоров ПФК «Крылья Советов»
Состоялось заседание совета директоров ЗАО «ПФК «Крылья Советов». По его итогам на должность председателя совета директоров клуба переизбран министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Решение принято единогласно. Также на заседании обсуждался ряд вопросов, связанных с текущей жизнедеятельностью «Крыльев».
«Очевидно, что пока “Крылья” играют не на 100%, команде есть, где прибавлять, это и главный тренер видит. Уверен, постепенно команда будет прогрессировать. “Крылья” получают всестороннюю поддержку от региона, команде созданы все необходимые условия для решения задачи по возвращению в
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