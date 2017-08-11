Кашчелан, покинувший «Тосно», стал игроком «Тамбова»

Как сообщает официальный сайт ФНЛ, он уже внесён в заявочный лист тамбовского клуба.



Кашчелан начал выступления за «Тосно» во второй половине сезона-2015/16. В футболке клуба из Ленинградской области легионер провёл 49 игр и забил 2 мяча. Первым российским клубом черногорца был тульский «Арсенал», за который он выступал в 2013—2015 годах и провёл 76 матчей, забив 1 гол.



В команде Андрея Талалаева новобранец будет выступать под 81-м номером.