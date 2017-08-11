Дмитрий Скопинцев: Постараюсь обратить на себя внимание Черчесова

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У БЕРДЫЕВА НУЖНО ИГРАТЬ, А НЕ ПРОСТО НАХОДИТЬСЯ В КОМАНДЕ.

— Судья в игре с «Енисеем» творил на поле беспредел?

— Не в моей компетенции разбирать судейские ошибки.

— Первую желтую карточку вы получили за симуляцию?

— В первом случае меня сбили, когда я набирал скорость. Кстати, соперник не стал даже спорить.

— За что получили вторую? Оскорбили судью?

— Я даже не успел встать после удара через себя, что-то сказать. А арбитр уже полез в карман за «горчичником»…

— Вас в команде поддержали после произошедшего?

— У нас сильная, сплоченная команда. Все встали на мою сторону. У всех есть глаза, и каждый сам для себя решил, что там было на самом деле.

— Как «Балтика» восприняла такой проигрыш? Главное чувство — несправедливость?

— Переживать времени нет. Да это и не в нашем стиле. Мы выйдем и реабилитируемся перед болельщиками в следующих играх.

— По-вашему, «Енисей» не сильнее «Балтики»?

— При игре в равных составах — нет, не сильнее.

— Благодаря чему стали так много забивать в этом сезоне?

— Теперь подхожу к своим шансам более ответственно. Ведь каждый момент — это плод командной работы, и ты его должен решать в вашу пользу, бать нацеленным и хладнокровным. Вот этих качеств мне, наверное, и не всегда хватало в прошлом году. Сейчас повзрослел в футбольном плане.

— Можете описать, в какой футбол играет «Балтика»?

— Игорь Геннадьевич (Черевченко. — Прим. «СЭ») прививает нам современный разнообразный и быстрый футбол с быстрым переходом из обороны в атаку, стараемся радовать болельщиков не только результатом, но и красивой, эффектной игрой.

— Реально ли побороться за выход в премьер-лигу уже в этом сезоне?

— Почему нет? Понимаем и осознаем что нам это по силам.

— А кто ваши главные конкуренты?

— Нужно дождаться окончания первого круга. Тогда все станет более-менее ясно.

— Понимаете, почему «Ростов» решил снова отдать вас в аренду? Или вы сами просились?

— Я сам был только «за» аренду в «Балтику». Мне очень понравилось отношение ко мне тренеров, руководителей и болельщиков в первый мой приход в калининградскую команду. Этого мне так не хватало в Ростове, чтобы раскрыть свои способности. Всегда приятно возвращаться туда, где тебя любят и ценят.

— А ведь наверняка хотелось поработать в «Ростове» с Бердыевым?

— Курбан Бекиевич, безусловно, очень сильный и интересный специалист. Но, чтобы понять всю его философию, требования, нужно у него играть, а не просто находиться в команде.

— А с Кучуком была беседа?

— Разговор был, но сути я так и не понял. Вроде, я тренеру понравился, а в итоге отправился в аренду снова.

ГОД В «ЗЕНИТЕ» — ПОКА САМЫЙ ВАЖНЫЙ В КАРЬЕРЕ.

— Переход из молодежки «Динамо» в «Зенит» не был для вас ошибкой?

— Конечно, нет!

— Тогда что дало вам время, проведенное в «Зените»?

— Год в «Зените — самый важный пока в моей футбольной карьере. В 17−18 лет я почти всегда был при основной команде, тренировался, играл, забивал в товарищеских матчах. Проявил себя в юношеской Лиге чемпионов. Понимаете, когда ты работаешь бок о бок с Аршавиным, Кержаковым, Халком, то непроизвольно прогрессируешь.

— Можно сказать, что вам повезло, так как «Зенит» не стал препятствовать вашему переходу в «Лейпциг»? Тот же Иван Соловьев на два года остался без футбола…

— «Лейпциг» выкупил меня за большие деньги, и мое желание так же учитывалось при переходе. Так что этот трансфер устроил все стороны.

— Правда, что еще вас звал «Вильярреал»?

— Сейчас уже нет смысла обсуждать имевшиеся тогда варианты. Время прошло. Надо смотреть только вперед. Кто знает, может быть, в будущем будут более привлекательные предложения. Все зависит только от меня.

— Когда вы уходили из «Зенита» в Лейпциг, сказали, что лучше играть в скромном европейском клубе, чем в ФНЛ. Насколько тяжело сейчас играть в первом дивизионе?

— Самое тяжелое в первой лиге? Наверное, то, что вы увидели в последнем туре с «Енисеем»… Не очень понятно, как с этим бороться.

— Кирилл Панченко в прошлом сезоне вызывался в сборную России из «Динамо», которое играло в ФНЛ. В вашем случае такое реально?

— Не буду лукавить. Мне бы очень хотелось получить вызов в сборную. Это одна из моих главных целей. Постараюсь обратить на себя внимание Станислава Черчесова.

— Что дали вам выступления за «Лейпциг» и «Лиферинг»?

— В Европе я находился недолгое время, но успел убедиться, что отношение к футболу там на высочайшем уровне. Все продумано до мелочей! Очень рад, что выучил немецкий язык, стараюсь его совершенствовать и практиковать. Созваниваюсь с бывшими партнерами и друзьями из Лейпцига и Зальцбурга.

— Какая главная мечта как футболиста? В каком клубе хотелось бы оказаться?