Дмитрий Скопинцев: Постараюсь обратить на себя внимание Черчесова
20-летний полузащитник «Балтики» Дмитрий Скопинцев в июле был признан лучшим игроком лиги по версии ФНЛ. В семи играх первого дивизиона он забил четыре гола. А в последней встрече с «Енисеем» (0:5) получил две желтые карточки в первом тайме.
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У БЕРДЫЕВА НУЖНО ИГРАТЬ, А НЕ ПРОСТО НАХОДИТЬСЯ В КОМАНДЕ.
— Судья в игре с «Енисеем» творил на поле беспредел?
— Не в моей компетенции разбирать судейские ошибки.
— Первую желтую карточку вы получили за симуляцию?
— В первом случае меня сбили, когда я набирал скорость. Кстати, соперник не стал даже спорить.
— За что получили вторую? Оскорбили судью?
— Я даже не успел встать после удара через себя,
— Вас в команде поддержали после произошедшего?
— У нас сильная, сплоченная команда. Все встали на мою сторону. У всех есть глаза, и каждый сам для себя решил, что там было на самом деле.
— Как «Балтика» восприняла такой проигрыш? Главное чувство — несправедливость?
— Переживать времени нет. Да это и не в нашем стиле. Мы выйдем и реабилитируемся перед болельщиками в следующих играх.
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— При игре в равных составах — нет, не сильнее.
— Благодаря чему стали так много забивать в этом сезоне?
— Теперь подхожу к своим шансам более ответственно. Ведь каждый момент — это плод командной работы, и ты его должен решать в вашу пользу, бать нацеленным и хладнокровным. Вот этих качеств мне, наверное, и не всегда хватало в прошлом году. Сейчас повзрослел в футбольном плане.
— Можете описать, в какой футбол играет «Балтика»?
— Игорь Геннадьевич (Черевченко. — Прим. «СЭ») прививает нам современный разнообразный и быстрый футбол с быстрым переходом из обороны в атаку, стараемся радовать болельщиков не только результатом, но и красивой, эффектной игрой.
— Реально ли побороться за выход в
— Почему нет? Понимаем и осознаем что нам это по силам.
— А кто ваши главные конкуренты?
— Нужно дождаться окончания первого круга. Тогда все станет
— Понимаете, почему «Ростов» решил снова отдать вас в аренду? Или вы сами просились?
— Я сам был только «за» аренду в «Балтику». Мне очень понравилось отношение ко мне тренеров, руководителей и болельщиков в первый мой приход в калининградскую команду. Этого мне так не хватало в Ростове, чтобы раскрыть свои способности. Всегда приятно возвращаться туда, где тебя любят и ценят.
— А ведь наверняка хотелось поработать в «Ростове» с Бердыевым?
— Курбан Бекиевич, безусловно, очень сильный и интересный специалист. Но, чтобы понять всю его философию, требования, нужно у него играть, а не просто находиться в команде.
— А с Кучуком была беседа?
— Разговор был, но сути я так и не понял. Вроде, я тренеру понравился, а в итоге отправился в аренду снова.
ГОД В «ЗЕНИТЕ» — ПОКА САМЫЙ ВАЖНЫЙ В КАРЬЕРЕ.
— Переход из молодежки «Динамо» в «Зенит» не был для вас ошибкой?
— Конечно, нет!
— Тогда что дало вам время, проведенное в «Зените»?
— Год в «Зените — самый важный пока в моей футбольной карьере. В 17−18 лет я почти всегда был при основной команде, тренировался, играл, забивал в товарищеских матчах. Проявил себя в юношеской Лиге чемпионов. Понимаете, когда ты работаешь бок о бок с Аршавиным, Кержаковым, Халком, то непроизвольно прогрессируешь.
— Можно сказать, что вам повезло, так как «Зенит» не стал препятствовать вашему переходу в «Лейпциг»? Тот же Иван Соловьев на два года остался без футбола…
— «Лейпциг» выкупил меня за большие деньги, и мое желание так же учитывалось при переходе. Так что этот трансфер устроил все стороны.
— Правда, что еще вас звал «Вильярреал»?
— Сейчас уже нет смысла обсуждать имевшиеся тогда варианты. Время прошло. Надо смотреть только вперед. Кто знает, может быть, в будущем будут более привлекательные предложения. Все зависит только от меня.
— Когда вы уходили из «Зенита» в Лейпциг, сказали, что лучше играть в скромном европейском клубе, чем в ФНЛ. Насколько тяжело сейчас играть в первом дивизионе?
— Самое тяжелое в первой лиге? Наверное, то, что вы увидели в последнем туре с «Енисеем»… Не очень понятно, как с этим бороться.
— Кирилл Панченко в прошлом сезоне вызывался в сборную России из «Динамо», которое играло в ФНЛ. В вашем случае такое реально?
— Не буду лукавить. Мне бы очень хотелось получить вызов в сборную. Это одна из моих главных целей. Постараюсь обратить на себя внимание Станислава Черчесова.
— Что дали вам выступления за «Лейпциг» и «Лиферинг»?
— В Европе я находился недолгое время, но успел убедиться, что отношение к футболу там на высочайшем уровне. Все продумано до мелочей! Очень рад, что выучил немецкий язык, стараюсь его совершенствовать и практиковать. Созваниваюсь с бывшими партнерами и друзьями из Лейпцига и Зальцбурга.
— Какая главная мечта как футболиста? В каком клубе хотелось бы оказаться?
— В ближайший
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