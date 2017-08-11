Шляхтин: ФК «Крылья Советов» созданы все условия для возвращения в РФПЛ
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» созданы все условия для возвращения в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), заявил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Ранее в пятницу «Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили, что Шляхтин был единогласно переизбран председателем совета директоров клуба. Волжане по итогам прошлого сезона вылетели из РФПЛ. Новым главным тренером команды был назначен Андрей Тихонов.
«Крылья» получают всестороннюю поддержку от региона, команде созданы все необходимые условия для решения задачи по возвращению в премьер-лигу, — заявил Шляхтин, которого цитирует официальный сайт «Крыльев Советов».
После семи туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) текущего сезона самарцы с 16 очками лидируют в турнирной таблице.
«Времени на подготовку было немного, поэтому команда выстраивает свою игру уже по ходу сезона. Очевидно, что пока “Крылья” играют не на 100%, команде есть где прибавлять, это и главный тренер видит. Уверен, постепенно команда будет прогрессировать», — отметил Шляхтин, добавив, что до закрытия трансферного окна в команде могут появиться
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