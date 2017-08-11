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11 августа 2017, 14:39 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

КДК дисквалифицировал Санаю и Таказова за драку в матче «Томь» — «Волгарь»

Нападающий «Томи» Анзор Саная и защитник «Волгаря’Сослан Таказов дисквалифицированы за драку в матче 7-го тура Футбольной национальной лиги.

Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Уже с 50-й минуты команды доигрывали матч в меньшинстве после удаления Анзора Саная («Томь») и Сослана Таказова («Волгарь»). Оба футболиста получили прямые красные карточки за драку на поле. Матч завершился в пользу «Томи» (2:1).

«В матче “Томь” — “Волгарь”, игроки Анзор Саная и Сослан Таказов получили красные карточки. Мы приняли решение дисквалифицировать Таказова на три матча, а Саная на два матча. Наказания разные, так как степень вины у футболистов тоже разная», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.

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