Тренеры «Балтики» Черевченко и Климов дисквалифицированы на три матча ФНЛ
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на три матча главного тренера калининградского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» Игоря Черевченко и его помощника Валерия Климова. Об этом журналистам рассказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
«Тренеры “Балтики” Черевченко и Климов дисквалифицированы на три матча чемпионата ФНЛ за оскорбление судьи в перерыве матча с “Енисеем” (0:5), за что и были удалены с поля и досматривали игру с трибуны. Черевченко также был оштрафован на 30 тысяч рублей, так как не принес извинения», — сказал Григорьянц.
Тульский клуб Российской футбольной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter