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11 августа 2017, 14:13 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Тренеры «Балтики» Черевченко и Климов дисквалифицированы на три матча ФНЛ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на три матча главного тренера калининградского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» Игоря Черевченко и его помощника Валерия Климова. Об этом журналистам рассказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Тренеры “Балтики” Черевченко и Климов дисквалифицированы на три матча чемпионата ФНЛ за оскорбление судьи в перерыве матча с “Енисеем” (0:5), за что и были удалены с поля и досматривали игру с трибуны. Черевченко также был оштрафован на 30 тысяч рублей, так как не принес извинения», — сказал Григорьянц.

Тульский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Арсенал» оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что команда на три минуты позже вышла из раздевалки, чем вызвала задержку матча.

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