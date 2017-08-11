Тренеры «Балтики» Черевченко и Климов дисквалифицированы на три матча ФНЛ

«Тренеры “Балтики” Черевченко и Климов дисквалифицированы на три матча чемпионата ФНЛ за оскорбление судьи в перерыве матча с “Енисеем” (0:5), за что и были удалены с поля и досматривали игру с трибуны. Черевченко также был оштрафован на 30 тысяч рублей, так как не принес извинения», — сказал Григорьянц.

Тульский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Арсенал» оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что команда на три минуты позже вышла из раздевалки, чем вызвала задержку матча.