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11 августа 2017, 13:43 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов»

Сегодня «Крылья Советов» и белорусский форвард Сергей Корниленко оформили продление соглашения о сотрудничестве.

Сегодня Крылья Советов и белорусский форвард Сергей Корниленко оформили продление соглашения о сотрудничестве. Увеличить
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Действующий контракт продлён ещё на один год. Об этом сообщил официальный сайт самарского клуба.

За «Крылья Советов» Корниленко выступает с 2011 года. За это время форвард провёл за самарскую команду 153 матча и отметился 39 забитыми мячами. В текущем сезоне 34-летний игрок сыграл в ФНЛ пять матчей и забил два мяча.

После 7 туров Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» лидируют в турнирной таблице.

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