Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов»
Сегодня «Крылья Советов» и белорусский форвард Сергей Корниленко оформили продление соглашения о сотрудничестве.
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Действующий контракт продлён ещё на один год. Об этом сообщил официальный сайт самарского клуба.
За «Крылья Советов» Корниленко выступает с 2011 года. За это время форвард провёл за самарскую команду 153 матча и отметился 39 забитыми мячами. В текущем сезоне 34-летний игрок сыграл в ФНЛ пять матчей и забил два мяча.
После 7 туров Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» лидируют в турнирной таблице.
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