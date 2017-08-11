Дюжина лучших

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Впервые в сезоне результативность в туре перевалила за отметку 3 мяча. Постарались футболисты, чтобы добавить футболу зрелищности. Вот только наблюдало за этим зрелищем до обидного мало болельщиков. Что поделаешь: будний день и время начала многих матчей вошло в нестыковку с окончанием рабочего дня. И всё же в Калининграде установлен рекорд нынешнего сезона по посещаемости. Командные старания, обычно, вознаграждаются набранными очками, мы же отметим игроков, которые, по нашему мнению, внесли достойный вклад в достижения своих коллективов.

ВРАТАРЬ. СЕРГЕЙ ЧЕПЧУГОВ, «ЕНИСЕЙ» (1).

Сейвы вратаря красноярцев при счёте 0:0 во многом определили итог игры. В матче с «Балтикой» Сергей отбивал то, что было можно, и чего нельзя. И если говорят, что вратарь — половина команды, то игра Чепчугова в Калининграде это наглядно подтвердила.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК. КОНСТАНТИН ГАРБУЗ, «ЕНИСЕЙ» (2).

Два гола забил в той же игре в Калининграде защитник сибиряков. Забил он и самый главный — первый в матче, который перевернул непросто складывающуюся для команды игру. Второй мяч, со штрафного удара, был красив, и подвёл черту под результатом напряжённого матча.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК. АНТЕ ПУЛЬИЧ, «ТОМЬ» (3).

В очередной мы убедились, как ценен этот защитник для томской команды, убедились в его классе и возможностях. Анте забил гол, ставший победным, отдал 97% точных передач, и остановил 16 (!) атак «Волгаря».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК. ОЛЕГ БАБЕНКОВ, «ДИНАМО СПб» (1).

Быстрый ответный гол в исполнении защитника позволил динамовцам сохранить свой план на игру, не потребовались ни перестановки игроков на поле, ни смена тактической схемы. Кроме того, у Олега 81% точных передач, и 7 остановленных атак.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК. АНТОН ПИСКУНОВ, «РОТОР» (1).

Как ни странно, но именно Антон в матче с «Оренбургом», оказался главным организатором атак гостей. 86% точных передач защитника не пропали в пустую, а позволили команде перехватить инициативу, и вырвать ничью у сильной команды.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. РУСЛАН ГОРДИЕНКО, «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (1).

Очень удачная игра получилась у Руслана. 73% точных передач у игрока, и одна из них голевая, к тому же и партнёров не подвёл, уверенно реализовав пенальти. Этот гол оказался в матче победным, и позволи команде покинуть зону вылета.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. МАКСИМ ТРУСЕВИЧ, «ТАМБОВ» (1).

Дерби — есть дерби, и матч с «Факелом» стал таковым. В первом тайме лучше выглядел «Тамбов», во втором — их соперники. И в обоих таймах Максим был заметной фигурой на поле. Он и 89% точных передач отдал, и 6 воронежских атак остановил.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. РУСЛАН МАГАЛЬ, «СИБИРЬ» (1).

Играя на месте полузащитника, Руслан своей активностью вынудил Коновалова нарушить правила, и заработать удаление, а в концовке матча, забив гол, окончательно утвердить победу своей команды, третью к ряду.

НАПАДАЮЩИЙ. ФЭШН САКАЛА, «СПАРТАК-2» (1).

Очень качественный замбийский легионер в составе команды. Он и обводит, он и по воротам бьёт, он и партнёров на поле видит хорошо, до передач не жаден. Вот и в принципиальной игре с «Зенитом-2» на счету нападающего забитый гол и результативная передача.

НАПАДАЮЩИЙ. СЕРГЕЙ КОРНИЛЕНКО, «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (1).

Вся самарская команда была хороша в непростом «волжском дерби» с «Шинником», но отдадим должное неувядающему ветерану атаки «Крылышек». Какая же у игрока нацеленность на ворота. Когда у Сергея идёт, он противника просто не замечает. На беду ярославцев у самарского нападающего был как раз такой куражный день, и лучшее доказательство тому — два забитых мяча.

НАПАДАЮЩИЙ. АНДРЕЙ КОЗЛОВ, «ЕНИСЕЙ» (2).

В матче с «Балтикой» Андрей забивал дважды. Внешне — очень легко, но эта лёгкость и показывает, какой у игрока потенциал. Мало было поймать отскок от головы соперника, но он ещё продемонстрировал и высокую скорость бега с мячом, и технику обводки на такой скорости, не оставив шансов ни защитникам, ни вратарю. Хорош Андрей и в силовой борьбе, которая позволила ему оставить без мяча защитника соперника и забить второй гол.

ТРЕНЕР. ДМИТРИЙ АЛЕНИЧЕВ, «ЕНИСЕЙ» (1).

Две победы подряд после разгрома в Тамбове показывают, что Аленичев знает, что делается в команде, управляет ею. И если в Москве команда только выходила из «провала», то «Балтике» досталось от «львов» по полной программе.