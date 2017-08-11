Шляхтин переизбран председателем совета директоров ФК «Крылья Советов»
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Дмитрий Шляхтин переизбран на пост председателя совета директоров клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов». Об этом сообщается на официальном сайте самарской команды.
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Решение было принято единогласно.
Шляхтин возглавляет совет директоров «Крыльев Советов» с июня 2012 года. Также он является министром спорта Самарской области, президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.
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