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11 августа 2017, 12:46 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Шляхтин переизбран председателем совета директоров ФК «Крылья Советов»

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Дмитрий Шляхтин переизбран на пост председателя совета директоров клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов». Об этом сообщается на официальном сайте самарской команды.

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Решение было принято единогласно.

Шляхтин возглавляет совет директоров «Крыльев Советов» с июня 2012 года. Также он является министром спорта Самарской области, президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

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Новости Первого дивизиона

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