Достижения футбольного хозяйства. Обзор 7-го тура Первенства ФНЛ

Победное возвращение.

Питерское «Динамо» вернулось из ссылки. Взаимоотношения динамовцев с Великим Новгородом, в отличие от «Тосно», как-то не сложились. Ожидаемого наплыва зрителей не произошло, а в игровом плане всё как-то серенько. Очевидные трудности в игре с «Факелом», провал с «Ротором», и выстраданная ничья с «Кубанью». Поэтому срок ссылки было решено сократить до трёх матчей. Правда, из-за этого пришлось играть в жару и духоту, к тому же начало в 13−00 в рабочий день гарантировало снижение зрительского интереса. Зато пришедшие увидели прекрасный футбол в исполнении обеих команд. Правда, начало встречи питерцы провалили. Сказался длительный вояж на Дальний Восток. На 9-й минуте комбинация нижегородцев Ламбарский — Фомин привела к точному удару последнего из пределов штрафной площадки. А могло бы быть и 2:0 в пользу «Олимпийца». Свой шанс не использовал Карпухин. Да и в общем-то, гости свои возможности разбазаривали направо и налево, хотя нельзя не отметить и великолепную игру Генералова. Не будем вспоминать футбольные поговорки, но факт есть факт. Через 5 минут хозяева поля счёт сравняли. Получив право на стандарт, бело-голубые навалились на штрафную площадку соперника, и подача Соловьёва нашла голову Бабенкова. Лёгкий кивок — и 1:1. К хозяева пришло «второе дыхание» и они доминировали на поле. Могли забивать Песегов, Власов, Кулишев, Соловьёв, но вратарь и защитники гостей стояли «насмерть». Второй тайм снова начался с атак волжан. В одном из моментов только мастерство Генералова и каркас ворот спасли динамовцев от гола. И снова хозяевам поля удалось перевернуть игру. Соловьёв в центре поля в жёсткой борьбе обокрал игрока «Олимпийца», и выдал прекрасный разрезающий пас на Кулишева. Артём на скорости обыграл вратаря, и забил мяч уже в пустые ворота. Несмотря на произведённые замены, ожидаемого штурма от гостей не последовало. Наоборот, на первой компенсированной минуте ювелирная передача Рогова дошла до Цвейбы, и тот поразил незащищённый угол ворот. Вопрос о победителе игры был окончательно снят. Однако хочется отметить такой момент, гости создали моментов для взятия динамовских ворот не меньше, чем хозяева у ворот Анисимова, но реализация этих возможностей отражена в итоговом счёте на табло стадиона.

«Орлы» продолжают набирать высоту.

В Новосибирск прибыла, завершающая своё турне по городам и весям, «Кубань». Команда с мечтой об успехах в РФПЛ, но имеющая, пока, средств и возможностей эту мечту реализовать. Молодые кубанцы, как могут, за эту мечту бьются, но «в музыкантов просим не стрелять, играют, как могут». К тому же, их старшие товарищи также не отличаются пока уверенной игрой, зато исправно получают красные карточки. Дурной пример оказался заразителен, и в Новосибирске уже Коновалов схлопотал удаление. 4 удаления в 7 матчах, а если ещё посчитать и дисквалификацию тренера, то с дисциплиной в команде просто жесть! Но обо всём по порядку. То ли ливень охладил пыл соперников, то ли установка была такая, но команды начали матч в энергосберегающем темпе. Поэтому оба коллектива успевали отойти в оборону, и занять там предписанные тренером позиции. Однажды новосибирцы запоздали, и позволили Алейнику бабахнуть издалека, но к сожалению гостей, мяч угодил в штангу, а добивание Малярову явно не удалось. Но это, пожалуй, и всё, чем запомнилась краснодарская команда в этом матче. Оригинальна была, конечна, попытка Дюпина забить, отмечающему свой 33-й день рождения Цыгану, из собственной штрафной, но насколько оригинальна, настолько и не серьёзна. Зато сибиряки «мяли» южан изо всех сил, особенно это было заметно с началом второго тайма. Могли отличиться Андреев, Дегтярёв, Галыш, Чеботару. Как не забил Аравин, он, наверное, и сам не знает. Ну, а когда же случилось удаление, стало понятно, что кубанская «песенка спета». Не успели гости перестроиться, из-за отсутствия игрока в опорной зоне, как Беляев от центра поля длинной передачей нашёл у штрафной площади соперника Дегтярёва, Александр в касание переправил мяч на Галыша, и, правопреемник в этой встрече Житнева, сумел протолкнуть футбольный снаряд мимо Дюпина в ворота. На ответные атакующие действия у футболистов «Кубани» сил уже не было. А вот новосибирцы, чувствуя себя у чужих ворот вольготно, сумели свой успех закрепить. Подачу Мищенко с левого фланга атаки реализовал Магаль, головой переведя мяч в ворота. «Сибирь», одержав третью победу подряд, показывает, что ей очень неуютно внизу таблицы, и она старается крепко оттолкнуться от этого дна, а «Кубань» снова приближается к этой пучине, где она уже была при Луческу.

Томь-огонь.

«Томь» проводила третий домашний матч подряд. И третий раз одержала победу. Очередным пострадавшим стал недавний лидер ФНЛ астраханский «Волгарь». Помните, когда волжане оказались на первом месте, мы советовали поклонникам «Волгаря» делать скрин-шоты турнирной таблицы. Не было в действиях футболистов той основательности и того превосходства, которое позволило бы считать эту команду лидером в серьёз и надолго. Так и случилось, первый же серьёзный выезд спустил коллектив на землю. Не показали своей основательности астраханцы и в игре в Томске. Хотя в начале матча они и организовали серьёзное давление на ворота сибиряков, желая побить тех их же оружием. Но оружие мало иметь, надо уметь им пользоваться. И когда волжане не реализовали три своих момента (то ли удача отвернулась, то ли мастерство подвело), настала очередь хозяев поля. Более опытные, и более значимые игроки томского клуба решили два эпизода в свою пользу. Сначала в очередной раз сработала связка Деобальд — Саная, и Анзор отличился третий раз в первенстве, а затем стандарт с угла поля в исполнении Иванова и Пульича сделал счёт 2:0 в пользу сибиряков. Как потом оказалось, именно гол хорватского легионера снова стал победным. Волжане один гол отыграли. Это сделал с подачи Кабутова Сутормин, но в дальнейшем этот счёт первого тайма так и не изменился, хотя обе команды старались это сделать. Из второго тайма запомнилась стычка между Санаей и Таказовым, после которой, получив по красной карточке, оба покинули поле. Игровым действиям очень мешало размокшее, из-за ливня, поле. Теперь «Томь», одержав четвёртую победу подряд, всего в двух очках от зоны стыковых матчей, а «Волгарь» сполз на 5-е место, но его усиленно поджимают прогрессирующие «Тамбов», «Сибирь» и та же «Томь».

Попробуй победить меньшого брата.

Кроме «волжского дерби» между «Шинником» и «Крыльями Советов» в посёлке Караваево, где сейчас вынуждены снимать «угол» ярославцы, состоялась ещё и «братская дуэль» между Дмитрием и Евгением Ятченко, волею судеб отправленных в разные команды. Старший, Дмитрий, выступает за самарский клуб, и приехал вместе с командой только за победой. Три очка «Крылышкам» при определённом раскладе, наконец-то, застолбить за собой, давно присвоенное им, первое место. Но торопить события гости не стали. Ярославцев же явно донимал «мандраж». Давно они не играли с такими серьёзными клубами. Можно, конечно, вспомнить игры прошлого сезона с «Динамо», но тогда с «Шинника» были «взятки гладки», серьёзно команда боролось только за свой престиж. Теперь, после удачного прошлого чемпионата, усиления после селекции, место вверху турнирной таблицы у ярославцев, как бы, подразумевается. Поэтому проверка на «плотность» своих притязаний им предстояла серьёзная. Первым не выдержал стресса вратарь хозяев поля — Яшин. Хотя фамилия и обязывала, но после удара со средней дистанции Мияйловича он не выручил. Надо сказать, что и в прошлом году были матчи в вратарей «Шинника», когда они допускали такие ляпы, и чаще всего в таких трудных напряжённых встречах. Психология, однако!. Но гости давили, переживать особо было некогда, поэтому игроки «Шинника» сделали всё, чтобы отодвинуть игру от своих ворот, и дать время вратарю прийти в себя. Это им удалось. Более того, на некоторое время преимущество в игре перешло к ним, сначала мяч после удара Ляха угодил в перекладину, а затем, воспользовавшись ошибкой Гоцука, и точным пасом Лаука, Низамутдинов сравнял счёт в матче. Это было для хозяев поля большим достижением, не каждой команде в этом сезоне самарцы позволяли тревожить сетку ворот Конюхова. Второй тайм снова начался с давления на ворота хозяев поля, и снова они проявили характер, переведя игру к середине поля. И вот уже снова на первом плане защитник самарцев Гоцук, ещё в прошлом сезоне выступавший за Ярославль. Снова он чуть не помог бывшим партнёрам. Отдавая мяч назад, он перекинул и Конюхова, и снова только каркас ворот не позволил случиться голу. А затем на первый план вышел бессменный лидер нападения самарского клуба Сергей Корниленко. Сначала он преобразовал в гол передачу другого Сергея — Самодина, а когда хозяева поля после рикошета от Таранова, вторично счёт сравняли, поразил ворота Яшина после паса Ткачука. Вот так, наличие большого числа больших мастеров позволило самарцам одолеть неуступчивый «Шинник», и как оказалось впоследствии, взобраться на вершину турнирной таблицы. Думаю, что это по праву, и, наверное, до конца сезона.

Вот и расстались.

Надо сказать честно, к этому шло. «Тюмень», потеряв в межсезонье Мамтова и Клёнкина, как-то уж совсем «опустила руки». Вот и в этом туре, встречаясь дома с ещё одним неудачникам стартового отрезка, владивостокским «Лучом», сибиряки проиграли. Хозяева поля полностью провалили первый тайм, позволяя сопернику делать на поле всё, что те захотят. Те много не хотели — просто забить гол. Надо сказать, что задача эта была для приезжих футболистов не из лёгких, ведь за всё время очных встреч дальневосточники забили в Тюмени только дважды. Но всё познаётся в сравнении, в нынешнем сезоне тюменцы, пока, не тот коллектив, который может кого-то напугать, или в матче с кем-то быть фаворитом. В конце концов, гости своего добились. Киллером хозяев поля выступил Килин, получивший точный пас в разрез от Гордиенко. В добавленное к первому тайму время Мурачёв, завалив в своей штрафной Гелояна, заработал пенальти, который точно реализовал Гордиенко. Во втором тайме сибиряки несколько разбегались, попытались оказать давление на защиту «Луча», но делалось это как-то «ватно» и большого впечатления на соперника не производило. Дальневосточники попытались забить третий гол, и имели для этого шансы, но не срослось. В дальнейшем гости отошли назад, пытаясь помочь Котлярову отыграть встречу на «ноль». Однако злосчастный стандарт, снова в компенсированное, но уже к матчу время, сделать это не позволил. Богатырёв пробил точно, но этот гол не изменил основного итога — очередной проигрыш «Тюмени». После этого и было принято решение расстаться с главным тренером команды Ивченко. Итак, первая отставка случилась. Кто следующий кандидат на расчёт?

А король-то, голый!

Даже сразу и не вспомнишь, когда это «газовики», ведя в счёте в два мяча, вдруг упускали победу. При Евдокимове и один-то мяч отыгрывался считанные разы, а тут такой конфуз. И ведь игра-то давалась. Быстрый гол со стандарта в исполнении Поповича, и вот уже хозяевам комфортно на своём стадионе. Вкупе с тем, что у «Ротора» ничего не получалось, или почти ничего, живи и радуйся, забивай, старайся. И оренбуржцы старались, лупили по воротам, чуть ли не постоянно, но это были или удары с линии штрафной, или, не доходя до неё. И хотя близко, но, в основном, не точно. Вратарь гостей в игру вступал не часто. Почему-то ближе к воротам хозяева поля не лезли, вероятно, считая, что и так добьются своего. И верно, под конец тайма, возникла ситуация, по отношению к волгорадскому вратарю: «Выручай! Никто не мешает!». Пробивался стандарт по воротам «Оренбурга», но сделано это было настолько бездарно, что гости получили в ответ выход два в ноль. Дюриш откатил мяч Серченкову, и Сергей забивал уже в пустые ворота. Заявка на победу стала более, чем весомая. Так думали все, кто знал оренбуржскую команду. Ошибочка вышла. Мы-то помним команду времён Евдокимова. И хотя до середины второй половины хозяева имели преимущество, даже могли забить и третий мяч, но попали в перекладину, где-то минуты с 70-й «газовики» резко «сдулись». Эту перемену в их качестве игры быстро поняли футболисты «Ротора». Гости взяли мяч пол свой контроль, а с ним перетянули на себя и инициативу в матче. Последовало несколько атак, закончившихся угловыми, и одна такая подача принесла волжанам первый успех. Мяч, летевший в площадь ворот, Абакумов аккуратно подправил далее, получилось на Киреева, который и отправил мяч в сетку. Снова перехватить инициативу у хозяев поля не получилось, не получилось и в обороне сыграть точно. Как же раньше «Газовик» умел «сушить» игру, а тут мяч, практически, постоянно в ногах у гостей. И очередная подача активного Султонова, находит в штрафной Вотинова, который кивком переправляет мяч в нижний угол ворот. Хоть и слабый получился удар, но Абакумов сыграл настолько неловко, что «пятнистый» всё же где сквозь него прошмыгнул. Неожиданной получилась ничья: ни для хозяев, ни для гостей, ни для нас.

Разобрались по-соседски.

Встречи между «Тамбовом» и «Факелом» всегда представляли исключительный интерес. Ещё бы «титаны Черноземья», «битва соседей». В этот раз всё обошлось тихой «кухонной склокой», хотя поначалу всё выглядело многообещающе. Хозяева понеслись вперёд, вминая «Факел» в собственную штрафную. Тут вам и угловые, и стандарты, и прострелы. Активны Часовских, Рыжков, Шевчук, Кухарчук. Возникают возможности забить. Немного, но возникали же. В итоге всё завершилось проникающей передачей Рыжкова в штрафную на Часовских, и умелыми действиями нападающего перед воротами. Андрей сумел перекинуть мяч через вратаря в сетку ворот. А далее всё, как отрезало. До конца первого тайма, команды не играли, а мучились на солнцепёке. Думалось, вот отдохнут, и снова всё будет живенько. Было, но только со стороны воронежцев. «Огнеопасные» во втором тайме полностью доминировали, и даже создавали полумоменты. Одним словом сделали всё, что могли. Жалко, что могли они мало. А так бились «не щадя живота», ни своего, ни соперника. И если бы счёт сравнялся, это вряд ли кого-то удивило бы. «Тамбов», побившись с «Зенитом-2» на синтетике, никак не мог нащупать свою, потерянную в первом тайме, игру. Сил у игроков не осталась, и домашняя травка им особой радости не доставляла. Будь у «Факела» игроки уровня прошлого чемпионата, «не сносить бы головы» хозяевам поля, но воронежцы имеют то, что имеют. В созидании они слабы, а одного характера, чтобы пробить брешь в обороне «Тамбова» оказалось недостаточно.

Трудовые баллы.

В Химках местная команда, после трёх поражений к ряду, принимала курский «Авангард». Химчанам, во что бы то ни стало, надо было остановить своё проигрышное падение. Ведь мало того, что в трёх проигранных матчах было пропущено 5 мячей, так и забит только один гол. Такой результат явно не в духе подмосковной команды, и она очень хотела восстановить своё реноме. Куряне, как и подобает дебютанту, «пыжились», старались «поддержать разговор», но «своего мнения» ещё не заимели, поэтому и им хотелось не просто победить, но и сыграть в первый раз на «ноль». По существу, встречались команды-близняшки, только «Химки» на год «старше». Дебют получился осторожным. Оба соперника присматривались друг к другу, но уже вскоре опытный глаз химчан определил, по каким направлениям можно вести атаки. Их проходы по флангам неизменно заканчивались передачами в штрафную, где наготове были или Дворников, или Беликов. Но защита гостей не дремала, и превратить эти передачи во что-то серьёзное не давала. Тогда хозяева поля пошли другим путём, перейдя на удары со средней дистанции. Когда и это не помогло, игроки перешли к индивидуальным действиям. И один из таких прорывов Дворникова должен был заканчиваться голом, но мяч после его удара предательски шлёпнулся в штангу. Гости же начали угрожать воротам Исупова где-то с середины тайма. И также с помощью фланговых проходов. И вот они-то своего добились, правда, не без помощи удачи. Багаев рванул вперёд по флангу, попытался сделать нацеленную передачу, но попал мячом в руку Лисинкова. Арбитр указал на точку. Шогенов с «точки» не оставил вратарю химчан никаких шансов. Если выбросить время перерыва, то гости вели в счёте недолго всего 5 минут. Уже на 48-й минуте Малания сквозанул по левому флангу, и нашёл своей передачей Кузьмичёва. Илья с близкого расстояния просто расстрелял Саутина. Вскоре после гола с хорошей позиции пробивал Мостовой, но тут уж Саутин просто блеснул мастерством. В дальнейшем соперники продолжали вести активные попытки «насолить» друг другу, но таких моментов, что бы уж «ах» больше не было, и счёт на табло больше не менялся. И если «Химки» рассчитывали в этом матче на большее, то им пришлось смириться с закономерной ничьей, соперника они не переиграли. А курян расстроило только то, что снова не удалось сохранить свои ворота «сухими».

Король Алень.

В Калининграде встречались, идущая на первом месте, «Балтика» и, занимающий 5-ую строчку, «Енисей». По всем раскладам ни одному из соперников в этой встрече лёгкой жизни не ожидалось, а рационализм и мощь балтийцев должны были сыграть в их пользу. В принципе, всё так и было. Хозяева поля давили, гости с отвагой защищались. Но как не была крепка броня обороны сибиряков, но Каленкович, Скопинцев, Касьян, Свежов могли открывать счёт. Но одним помешали, бросившиеся под удар защитники, а торжества других не допустил вратарь гостей Чепчугов. Есть такое мнение, что игру «Балтики» сломало спорное удаление в конце первого тайма их лучшего игрока Скопинцева. Думаю, что это не так. Отсутствие Дмитрия привело к некой заторможенности в атаке, стало меньше креатива впереди, но посмотрите, сколько стало простора у «Енисея» на чужой половине поля. Сколько времени сибиряки проводили в позиционных атаках. Именно после такой затяжной атаки и влетел первый мяч в ворота балтийцев. Саркисов выполнил передачу на вратарскую, где её и сделал голевой Гарбуз. Далее можно было бы просто написать. Балтийцы побежали отыгрываться, и начали пропускать снова и снова. Так нет же, не побежали. Хозяева продолжали терпеливо ждать своего часа, не упуская моментов остро уколоть оборону соперника. Второй гол в ворота Помазана прилетел после собственной ошибки балтийцев. Вынос от ворот прямо на ногу Мильдзихову, и точный удар последнего в угол ворот. Перед этим вратарь балтийцев дважды спасал свои ворота в ближнем бою, в прыжке ликвидируя опасность, видимо, на третий отчаянный прыжок сил уже не хватило. А вот уже после второго пропущенного гола да, балтийцы рванули вперёд восстанавливать справедливость. Два гола Козлова из этой серии: убежали и не успели вернуться. Хотя и в случае с третьим голом, когда пас на выход один на один последовал от игрока «Балтики», и когда забивался четвёртый гол, после проигрыша борьбы Каленковичем, кроме отменным действий Козлова, надо обязательно отмечать и ошибки хозяев поля. Вот навскидку вспомните, когда это было, чтобы игрок «Балтики» проиграл силовое единоборство, и после этого позволил футболисту сопернику убежать на свидание с вратарём. Обычно в таких случаях обязательно следовал фол, да ещё в первом тайме этого матча так и было. Хотя и фол у своих ворот балтийцев от беды не уберёг. В компенсированное время Гарбуз со штрафного положил в ворота Помазана и пятый мяч. Во втором тайме оборона «Балтики» рассыпалась гораздо раньше слов «побежали отыгрываться», А «Енисей» после провальной игры в Тамбове, не согнулся, выправился, и снова готов сражаться. Держались сибиряки в этом матче достойно, по самоотдаче и проявлению характера ни в чём хозяевам не уступили. А в организации даже превзошли. однако!.

Месть спартаковцев.