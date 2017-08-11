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11 августа 2017, 9:46 | Футбол: Первый дивизион | Volga News

«Крылья Советов» начали подготовку к матчу с питерским «Динамо»

В четверг, 10 августа, «Крылья Советов» начали подготовку к матчу с одним из лидеров первенства ФНЛ — «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Игроки были разделены на несколько групп и получили разную нагрузку в зависимости от участия в поединке с «Шинником». Тренировка, носившая восстановительный характер, проходила на клубной базе и продолжалась около часа.

В занятии принимал участие прибывший в Самару голкипер Гиорги Лория. Али Гаджибеков, пропускавший матч с «Шинником», наблюдал за тренировкой со стороны. Для восстановления от повреждения игроку потребуется некоторое время.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» (Санкт-Петербург) состоится в воскресенье, 13 августа, на стадионе «Металлург» и начнется в 19:00, сообщает официальный сайт клуба.
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