«Крылья Советов» начали подготовку к матчу с питерским «Динамо»

Игроки были разделены на несколько групп и получили разную нагрузку в зависимости от участия в поединке с «Шинником». Тренировка, носившая восстановительный характер, проходила на клубной базе и продолжалась около часа.

В занятии принимал участие прибывший в Самару голкипер Гиорги Лория. Али Гаджибеков, пропускавший матч с «Шинником», наблюдал за тренировкой со стороны. Для восстановления от повреждения игроку потребуется некоторое время.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» (Санкт-Петербург) состоится в воскресенье, 13 августа, на стадионе «Металлург» и начнется в 19:00, сообщает официальный сайт клуба.