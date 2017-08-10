«Спартак» отомстил «Зениту». Но пять забить не смог

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Даже такая афиша, как «русское класико» в ФНЛ, не привлекла на стадион болельщиков. До матча на стадионе ждали порядка 50 фанатов «Зенита», но в итоге на самой игре присутствовало только десять человек, переживавших за питерскую команду. Однако и такая небольшая группа была активнее фанатского сектора красно-белых. Песни группы «Ленинград» в исполнении питерцев звучали даже громче указаний тренера спартаковцев Дмитрия Гунько.

Йоан МОЛЛО (№ 24). Спорт-Экспресс

МОЛЛО КРИЧАЛ НА ПАРТНЕРОВ…

«Спартак-2» явно стремился отомстить за поражение первой команды в Санкт-Петербурге. Заведенные москвичи не выпускали гостей с их половины поля, создавая моменты один за одним. Но ни Давыдов, ни Шанбиев, ни Сакала не смогли забить в первом тайме.

А в «Зените-2» выделялся Молло. Самый активный и опытный футболист уходил от защитников красно-белых, находя свободные зоны, но передач от партнеров не получал — чем был откровенно недоволен. Француз активно жестикулировал и кричал на партнеров, за что получал неодобрительные замечания от трибун.

Дмитрий ГУНЬКО (в центре). Спорт-Экспресс

… А ГУНЬКО — НА АРБИТРА

Гунько тоже постоянно кричал — на своих футболистов, но нередко доставалось и арбитру Николаю Волошину. То тренер выражал недовольство назначением аута, то объяснял судье, что тот должен дать выполнить угловой. Через десять минут после начала второго тайма Волошину надоело слушать указания со стороны фанатского сектора хозяев и с тренерских скамеек — и он назначил… пенальти в ворота «Зенита-2».

Бабурин с ударом Самсонова не справился. Окрыленный «Спартак» забил еще два мяча и не собирался останавливаться. Трибуны понимали это и поддерживали: «Вперед, ребята, всего два гола осталось». Моментов спартаковцы создали предостаточно, но даже сохранить крупный счет не сумели — «Зенит» не оставил Максименко с нулем в графе пропущенных.