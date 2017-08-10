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10 августа 2017, 17:08 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Спартак-2» обыграл «Зенит-2», прервав четырёхматчевую безвыигрышную серию

В Москве завершился матч 7-го тура Футбольной национальной лиги.

«Спартак-2» принимал «Зенит-2». Хозяева не побеждали на протяжении четырёх встреч, а гости в последних двух. В отчётном поединке серия красно-белых прервалась.

Всё решилось во втором тайме. На 59-й минуте арбитр Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Зенита-2», который реализовал Артём Самсонов — 1:0. Спустя девять минут почин одноклубника поддержал Денис Давыдов — 2:0, а Фэшн Сакала довёл счёт до крупного на 76-й минуте — 3:0.

«Зенит-2» сумел отыграть один мяч. На 87-й минуте в составе сине-бело-голубых отличился Никита Каккоев, но на большее времени уже не хватило. «Спартак-2» одержал победу — 3:1 — и поднялся на 9-е место. «Зенит-2» занимает предпоследнее место.

10.08.2017 15:00 Зрители 325 основной раунд: 7-й тур Спартак (4-е поле)
Спартак-2 3:1 Зенит-2
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Анатолий Давыдов
Голы
59′ Артем Самсонов 21
68′ Денис Давыдов  
76′ Джуниор Фэшн Сакала 60
54 Никита Каккоев 87′
Составы
Александр Максименко 98
Николай Рассказов 92
Артем Мамин 46
30′ Джуниор Фэшн Сакала 60
Артем Самсонов 21
Владислав Пантелеев 83
Александр Руденко 79
46′ Шамсиддин Шанбиев 63
Артем Сокол 93
80′ Константин Щербаков 22
Александр Лихачев 44
71′ Денис Давыдов 69
Егор Рудковский 28
90′ Александр Ломовицкий 27
Сильванус Нимели 66
71 Егор Бабурин
79 Даниил Пенчиков
56 Данил Круговой
58 Илья Зуев
96 Томас Рукас
97 Илья Камышев
24 Йоан Молло
98 Александр Еловских 75′
67 Никита Андреев
32 Николай Прудников 56′
39 Василий Запрягаев 64′
37 Владислав Сиротов 69′
64 Даниил Лесовой
46 Виталий Горулев 52′
54 Никита Каккоев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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