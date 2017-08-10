«Спартак-2» обыграл «Зенит-2», прервав четырёхматчевую безвыигрышную серию

«Спартак-2» принимал «Зенит-2». Хозяева не побеждали на протяжении четырёх встреч, а гости в последних двух. В отчётном поединке серия красно-белых прервалась.

Всё решилось во втором тайме. На 59-й минуте арбитр Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Зенита-2», который реализовал Артём Самсонов — 1:0. Спустя девять минут почин одноклубника поддержал Денис Давыдов — 2:0, а Фэшн Сакала довёл счёт до крупного на 76-й минуте — 3:0.