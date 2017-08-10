Аленичев и судья устроили «Балтике» Апокалипсис

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КАЛИНИНГРАД В ШОКЕ

По итогам прошлого тура «Балтика» впервые с 1999 года вышла в единоличные лидеры первого дивизиона. Логично, что в самом западном городе России поднялся ажиотаж. На матч с «Енисеем» Дмитрия Аленичева собралось почти 9 тысяч зрителей — показатель более чем достойный.

Первый тайм прошел в равной борьбе, моментов у «Балтики» было даже больше. И ничто не предвещало, что праздничная атмосфера на трибунах сменится глубоким разочарованием. Все перевернуло спорное решение арбитра Станислава Васильева из Ижевска. Перед самым перерывом лидер хозяев Дмитрий Скопинцев сначала получил желтую карточку за симуляцию. А затем, пытаясь пробить через себя, задел защитника красноярцев. Арбитр назначил штрафной в пользу гостей, Скопинцев выразил недовольство… и увидел перед собой вторую желтую.

Далее не выдержали нервы у главного тренера Игоря Черевченко. За несогласие с таким суровым вердиктом он тоже был изгнан на трибуну. Во второй половине командой руководил его помощник Андрей Дмитриев.

«Балтика», подгоняемая зрителями, не стала закрываться, пропускала контратаки, за что поплатилась. А в концовке расклеилась окончательно. В итоге чудовищные 0:5. Однако если знать детали, то воспринимается результат совсем иначе. Признал это и Аленичев:

— Хозяева неплохо начали, заставили нас прижаться к своим воротам, имели несколько подходов. Но потом случилось нелепое удаление игрока «Балтики». Судейскую работу комментировать не буду — это не в моей компетенции. Думаю, нет смысла говорить и про второй тайм, ведь мы сорок минут играли в большинстве. Самым важным стал наш первый гол.

НЕУДЕРЖИМАЯ «ТОМЬ»

Команда Валерия Петракова, которой после провала в первых турах прочили свидание со вторым дивизионом, одержала уже четвертую победу подряд! На этот раз над одним из лидеров — «Волгарем». Астраханцы мощно начали, имели в дебюте несколько острых моментов, однако сами быстро пропустили дважды. Голы в дебюте становятся визитной карточкой «Томи» — она провернула этот фокус в третьем туре кряду. Столько же длится голевая серия форварда сибиряков Анзора Санаи. Правда, на этом ему придется остановиться: во втором тайме он был удален за драку.

— Наш игрок не заслуживал удаления, ведь его дважды ударили. Судья не разобрался, — отметил после матча Петраков. — По содержанию сегодняшний матч понравился больше, чем предыдущие. Хотя в конце отдали территориальное преимущество. Но это психология — играли на удержание счета. Вроде бы забиваем, но все равно ошибаемся в простых ситуациях. Потом нервничаем. Нельзя так невнимательно действовать в обороне.

— Жалко отпускать такие игры — в начале могли выигрывать 4:0. Понравился вратарь соперника (19-летний Александр Мелихов — Прим. «СЭ»). У него есть перспективы. Думал, что все же добьемся ничьей, ведь многое получалось. Но проиграли, — грустно признал наставник «Волгаря» Юрий Газзаев.

ЕСИПОВ НАКАЗАЛ «ОРЕНБУРГ»

«Ротор» сумел уйти от поражения в Оренбурге, хотя уступал по ходу встречи в два мяча. Сложно объяснить логически, как хозяева умудрились разбазарить такое преимущество, ведь полностью переигрывали соперника. Возможно, их расслабил второй гол, который они забили издевательски легко: Дюриш и Серченков убежали на свидание с вратарем с центра поля так же, как Пашалич и Промес в матче «Спартак» — «Арсенал».

— Так нельзя. 60−70 минут играли хорошо, а потом подарили два гола сопернику, — сокрушался главный тренер уральцев Темури Кецбая. — Возможно, сказалась тяжелая дорога из Воронежа. Качество футбола у нас неплохое, но нужны лидерские качества.

— В первом тайме мы не поверили в свои силы, но во втором переиграли соперника. Немного недоволен судейством. Первый гол нам забили с несправедливого штрафного. И в ворота соперника нужно было ставить пенальти, — отметил рулевой «Ротора» Валерий Есипов.

НА ВЕРШИНЕ — ТИХОНОВ И ТОЧИЛИН

Очередные победы одержали «Крылья Советов» и питерское «Динамо». Осечка «Балтики» подняла их на на самый верх таблицы. Примечательно, что в следующем туре команды Андрея Тихонова и Александра Точилина встретятся в Самаре между собой.

«Крылышки» одержали сложнейшую победу над «Шинником». Напомним, ярославцы принимают соперников в Костромской области. Стадион «Урожай» в поселке Караваево оправдал свое название. Особенно богатой на события получилась концовка. Хозяева дважды отыгрывались, но решающим стал гол опытнейшего Корниленко. На счету белоруса дубль.

— Забить два мяча «Крыльям» дорогого стоит, но все решило исполнительское мастерство пары нападающих соперника Самодин — Корниленко. Это игроки уровня премьер-лиги. Мы говорили ребятам, как их сдержать, но во втором тайме дали «пенку», — сказал многолетний вожак «Шинника» Александр Побегалов.

В свою очередь невские бело-голубые одержали волевую победу над «Олимпийцем». Не остановил их даже изматывающий визит во Владивосток в предыдущем туре. Для команды Николая Писарева поражение стало третьим подряд.

— Благодарен ребятам за проявленный героизм. У нас был тяжелый выезд, и я боялся, что не хватит сил. Плюс жаркая погода наложила отпечаток. Хорошо, что победили, — выдохнул после финального свистка Точилин.

А ЕЩЕ…

— Продолжает падение «Факел»: третье поражение подряд без забитых мячей и как следствие — место в зоне вылета.

— Победа в «черноземном дерби» стала для «Тамбова» Андрея Талалаева третьей кряду.

— «Кубань» в четвертый раз за сезон доигрывала встречу в меньшинстве. При этом матч с «Сибирью» пропускал из-за дисквалификации главный тренер краснодарцев Евгений Калешин.

— «Химки» набрали очки впервые за четыре тура.

— «Тюмень» по-прежнему не знает побед.