Скопинцев и А. Козлов признаны лучшими игроками ФНЛ в июле
Полузащитник «Балтики» Дмитрий Скопинцев признан лучшим футболистом июля в Футбольной национальной лиге по версии ФНЛ.
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В прошлом месяце он в четырёх матчах забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
Второе место занял полузащитник «Тамбова» Сергей Шевчук, который в пяти июльских турах сделал 5 голевых передач, а третьим стал голкипер питерского «Динамо» Егор Генералов.
В голосовании болельщиков первое место занял форвард «Енисея» Андрей Козлов, который набрал 33,8% голосов. Скопинцев отстал всего на 0,4% (33,4%). Третье же место осталось за Сергеем Самодиным из «Крыльев Советов» (9%).
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