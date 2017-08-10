Скопинцев и А. Козлов признаны лучшими игроками ФНЛ в июле

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В прошлом месяце он в четырёх матчах забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Второе место занял полузащитник «Тамбова» Сергей Шевчук, который в пяти июльских турах сделал 5 голевых передач, а третьим стал голкипер питерского «Динамо» Егор Генералов.

В голосовании болельщиков первое место занял форвард «Енисея» Андрей Козлов, который набрал 33,8% голосов. Скопинцев отстал всего на 0,4% (33,4%). Третье же место осталось за Сергеем Самодиным из «Крыльев Советов» (9%).