Футболисты «Енисея» разгромили «Балтику» со счетом 5:0

Футболисты «Енисея» разгромили «Балтику» в рамках 7 утра первенства ФНЛ. Матч прошел в ночь на 10 августа по красноярскому времени в Калининграде.

Первый тайм прошел в равной борьбе, а команды не сумели поразить ворота друг друга. На 45-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Дмитрий Скопинцев получил вторую желтую карточку и покинул поле. Примечательно, что оба предупреждения были выданы полузащитнику с небольшой временной разницей — первый «горчичник» Скопинцев получил на 43-й минуте.

«Енисей» сумел извлечь максимум из численного большинства. Счет был открыт на 60-й минуте — отличился Константин Гарбуз. На 71-й минуте Давид Мильдзихов удвоил преимущество, а спустя семь минут Андрей Козлов сделал счет разгромным — 3:0. На 85-й минуте арбитр уравнял составы, удалив Азима Фатуллаева за две желтые карточки, но на общую картину матча это не повлияло: спустя четыре минуты Козлов оформил дубль, а в компенсированное время забил Гарбуз. В итоге матч завершился со счетом 5:0.

«Балтика» неплохо начала игру, заставила нас прижаться к своим воротам, в результате чего калининградцы имели несколько подходов к воротам. Потом случилось нелепое удаление игрока «Балтики». Думаю, нет смысла говорить про второй тайм — мы играли сорок минут в большинстве. С нами было то же самое в Тамбове — к счастью, ребята сделали выводы и результат аналогичный в нашу сторону. У меня есть удовлетворение, что мы взяли три очка на выезде у такой хорошей команды. Судейскую работу комментировать не буду — это не в моей компетенции, — заявил после матча главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.

Перед стартом 7 тура ФНЛ «Балтика» находилась на первом месте в таблице, имея в своем активе 14 очков. Однако после поражения калининградцы опустились на четвертое место. «Енисей», в свою очередь, вышел на третью строчку, набрав 15 баллов.

Победа в Калининграде стала крупнейшей для «Енисея» с 10 мая 2009 года. Тогда красноярская команда, выступавшая под именем «Металлург», разгромила «Амур» из Благовещенска со счетом 6:1. Самая крупная победа в истории датирована 1961 годом, когда красноярский «Локомотив» выиграл у читинского «Забайкальца» со счетом 10:0.

«Енисею» осталось провести один матч в затяжной выездной серии — 13 августа подопечные Аленичева сыграют в Курске с местным «Авангардом». После этого «красно-синие» вернутся в Красноярск, где 19 августа примут «Зенит-2».