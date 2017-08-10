«Крылья» взлетели на вершину

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«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Олимпиец» (Нижний Новгород) — 3:1.

В первом матче тура один из лидеров ФНЛ петербургское «Динамо» принимало на малой арене «Петровского» новичков лиги «Олимпиец» из Нижнего Новгорода.

В самом начале встречи гости северной столицы открыли счет. На девятой минуте матча Даниил Фомин, не встретив сопротивление на линии штрафной, точным ударом положил мяч в нижний угол ворот.

Однако лидерство «Олимпийца» продолжалось недолго. «Динамо» хватило пяти минут, чтобы сравнять счет. Подача с правого фланга оказалась высокой для Олега Бабенкова, но последовавший затем навес с левой бровки пришлся точно на голову форварда.

На 61-й минуте встречи хозяевам поля удалось выйти вперед. Перехвативший мяч в центре поля Иван Соловьев точным разрезающим пасом нашел Артема Кулишева, который, обыграв вратаря Артура Анисимова, отправил мяч в пустые ворота.

Точку в матче поставил Сандро Цвейда на 90-й минуте. Защитники «Олимпийца» не ожидали подключения опорного полузащитника в атаку и не создали ему помех для удара.

После матча главный тренер «Динамо» Александр Точилин поделился впечатлениями от игры.

«Впечатлений от игры — море! Мы продолжаем поступательное движение, благодарен ребятам за проявленный героизм, — сказал Точилин. — У нас был тяжелый выезд во Владивосток, я боялся, что силенок не хватит. Плюс жаркая и солнечная для Питера погода наложила отпечаток на игру. Может, не все получалось.

Главное — победили, будем готовиться к следующему матчу. Игра получилась равная с обоюдными моментами, где-то нам повезло, где-то вратарь Егор Генералов выручил. Если одна команда не забивает, то другая выигрывает, — цитирует специалиста «Спорт день за днем».

«Балтика» (Калининград) — «Енисей» (Красноярск) — 0:5.

«Енисей» в гостях разгромил «Балтику», которая располагалась на первом месте в таблице ФНЛ. В позапрошлом туре подопечные Дмитрия Аленичева сами были биты с таким же счетом «Тамбовом».

Вся феерия голов пришлась на второй тайм. На 60-й минуте при подаче с правого фланга Гарбуз не встретил сопротивления защитников «Балтики» и пробил точно в створ ворот.

Спустя 11 минут Давид Мильдзихов мощным ударом из-за пределов штрафной не оставил шансов вратарю хозяев Евгению Помазану, отправив мяч в притирку со штангой.

Дальше игроки «Балтики» всеми силами пошли атаковать соперника, за что и получили третий и четвертый мячи.

Голы вышли как под копирку. Обычный вынос из штрафной превратился в обоих случаях в голевую передачу. Андрей Козлов оформил дубль меньше чем за десять минут., а добил команду хозяев в добавленное время все тот же Гарбуз точным ударом со штрафного.

«Шинник» (Ярославль) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:3.

«Крылья Советов» в гостях в упорной борьбе переиграли «Шинник» и вышли на первое место в турнирной таблице.

Открыл счет во встрече футболист «Крыльев» Срджан Мияйлович сильным ударом из-за пределов штрафной. Мяч летел удобно для голкипера хозяев, но Дмитрий Яшин не смог зафиксировать мяч и тот залетел в ворота.

Отыграться футболисты «Шинника» смогли на 31-й минуте. Эльдар Низамутдинов получил отличный пас от Лаука и пробил с ближней дистанции, не оставив вратарю шансов.

Во втором тайме «Крылья» снова вышли вперед — Сергей Самодин скинул мяч на Сергея Корниленко и тот расстрелял ворота ярославцев.

На 81-й минуте у «Шинника» появилась надежда на положительный исход встречи. После подачи штрафного и серии рикошетов защитник гостей Иван Таранов закатил мяч в собственные ворота.

Однако все надежды на 87-й минуте разрушил Корниленко. Футболист подоспел на подачу с фланга и ударом головой принес своей команде три очка и первую строчку в таблице ФНЛ.

Результаты остальных матчей.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Кубань» (Краснодар) — 2:0

«Тюмень» (Тюмень) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 1:2

«Тамбов» (Тамбов) — «Факел» (Воронеж) — 1:0

«Томь» (Томск) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1

«Оренбург"(Оренбург) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 2:2

«Химки» (Химки) — «Авангард» (Курск) — 1:1.