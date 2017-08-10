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10 августа 2017, 8:30 | Футбол: Первый дивизион | Вести - Воронеж

«Факел» проиграл третий матч подряд и увяз в зоне вылета

Сейчас «Факел» занимает 18 место (третье с конца), но нельзя сказать, что игра команды беспросветна.

Создавать новый коллектив с чистого листа Павлу Гусеву пока тяжело — в семи матчах его команда потерпела четвёртое поражение. При этом третье к ряду.

В Тамбове, где клуб буквально обрёл новую жизнь, «Факел» проиграл со счётом 0−1. В невзрачной, медленной игре воронежцы могли рассчитывать на ничью. Пропустив в первой половине встречи, во втором тайме у ворот «Тамбова» гости создавали. Но не хватило везения.

Сейчас «Факел» занимает 18 место (третье с конца), но нельзя сказать, что игра команды беспросветна. Однако воронежским болельщикам можно посоветовать приготовиться, на всякий пожарный, к любому исходу сезона.

В следующем матче «Факел» примет вторую команду московского «Спартака». Болельщики должны поддержать родной клуб в тяжёлой ситуации. К тому же на поле будет, на что посмотреть, в составе красно-белых в Воронеж приедет много интересных молодых игроков.
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Новости Первого дивизиона

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