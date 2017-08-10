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10 августа 2017, 9:12 | Футбол: Первый дивизион | Новый Калининград

«Балтика» в Калининграде пропустила пять голов от команды из Сибири

В домашнем матче 7-го тура Первенства России по футболу среди команд Футбольной национальной лиги сезона 2017/18 калининградская «Балтика» потерпела разгромное поражение от красноярского «Енисея».

Потерпев поражение команда опустилась с первого на четвертое место турнирной таблицы <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в среду, 9 августа, в Калининграде, закончилась со счетом 0:5 в пользу гостей, передает корреспондент «Афиши Нового Калининграда.Ru».

Все голы были забиты сибиряками во второй половине встречи после удаления лучшего бомбардира «Балтики» Дмитрия Скопинцева, получившего две желтые карточки за несколько минут.

Потерпев поражение, калининградская команда с 14 очками в своем активе опустилась с первого на четвертое место турнирной таблицы ФНЛ. Следующую игру «Балтика» проведет на выезде: 13 августа команда в Санкт-Петербурге сыграет с местным «Зенитом-2».
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