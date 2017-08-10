«Балтика» в Калининграде пропустила пять голов от команды из Сибири

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Встреча, состоявшаяся в среду, 9 августа, в Калининграде, закончилась со счетом 0:5 в пользу гостей, передает корреспондент «Афиши Нового Калининграда.Ru».

Все голы были забиты сибиряками во второй половине встречи после удаления лучшего бомбардира «Балтики» Дмитрия Скопинцева, получившего две желтые карточки за несколько минут.