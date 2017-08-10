«Балтика» в Калининграде пропустила пять голов от команды из Сибири
В домашнем матче 7-го тура Первенства России по футболу среди команд Футбольной национальной лиги сезона 2017/18 калининградская «Балтика» потерпела разгромное поражение от красноярского «Енисея».
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Встреча, состоявшаяся в среду, 9 августа, в Калининграде, закончилась со счетом 0:5 в пользу гостей, передает корреспондент «Афиши Нового Калининграда.Ru».
Все голы были забиты сибиряками во второй половине встречи после удаления лучшего бомбардира «Балтики» Дмитрия Скопинцева, получившего две желтые карточки за несколько минут.
Потерпев поражение, калининградская команда с 14 очками в своем активе опустилась с первого на четвертое место турнирной таблицы ФНЛ. Следующую игру «Балтика» проведет на выезде: 13 августа команда в
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