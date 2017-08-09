«Енисей» на выезде разгромил «Балтику», забив пять безответных голов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Балтика» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей по дублю оформили Константин Гарбуз и Андрей Козлов, а ещё один гол забил Давид Мильдзихов. На 45-й минуте «Балтика» осталась вдесятером после удаления Дмитрия Скопинцева, а на 86-й минуте красную карточку получил полузащитник «Енисея» Азим Фатуллаев.

«Енисей» (15 очков) располагается на третьем место в турнирной таблице ФНЛ, «Балтика» (14) находится на четвёртой строчке.