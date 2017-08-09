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9 августа 2017, 22:16 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» на выезде разгромил «Балтику», забив пять безответных голов

В матче седьмого тура Футбольной национальной лиги «Балтика» на своём поле принимала «Енисей».

В матче седьмого тура Футбольной национальной лиги Балтика на своём поле принимала Енисей. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Балтика» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей по дублю оформили Константин Гарбуз и Андрей Козлов, а ещё один гол забил Давид Мильдзихов. На 45-й минуте «Балтика» осталась вдесятером после удаления Дмитрия Скопинцева, а на 86-й минуте красную карточку получил полузащитник «Енисея» Азим Фатуллаев.

«Енисей» (15 очков) располагается на третьем место в турнирной таблице ФНЛ, «Балтика» (14) находится на четвёртой строчке.

9.08.2017 20:00 Зрители 8600 основной раунд: 7-й тур Балтика
Балтика 0:5 Енисей
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Черевченко Дмитрий Аленичев
Голы
19 Константин Гарбуз 61′
32 Давид Мильдзихов 71′
9 Андрей Козлов 79′
9 Андрей Козлов 89′
19 Константин Гарбуз 90+1′
Составы
Евгений Помазан 32
Арсений Логашов 15
Никита Тимошин 40
Иван Черенчиков 79
Виталий Каленкович 93
Никита Бурмистров 18
43′ 45′ Дмитрий Скопинцев 77
Виктор Свежов 91
62′ 84′ Александр Шешуков 2
Артемий Малеев 8
76′ Алишер Джалилов 10
Олег Дмитриев 99
72′ Александр Касьян 7
Александр Подбельцев 9
1 Сергей Чепчугов
2 Валерий Кичин
19 Константин Гарбуз
32 Давид Мильдзихов
8 Владимир Камеш
12 Александр Новиков
77 Вадим Стеклов
21 Егор Иванов 80′
27 Павел Рожков
11 Артур Саркисов 72′
7 Сердер Сердеров
20 Максим Руднев 57′
9 Андрей Козлов
48 Александр Кутьин 46′ 35′
6 Азим Фатуллаев 64′ 85′
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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Нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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