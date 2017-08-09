«Енисей» на выезде разгромил «Балтику», забив пять безответных голов
В матче седьмого тура Футбольной национальной лиги «Балтика» на своём поле принимала «Енисей».
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Встреча проходила на стадионе «Балтика» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
В составе победителей по дублю оформили Константин Гарбуз и Андрей Козлов, а ещё один гол забил Давид Мильдзихов. На 45-й минуте «Балтика» осталась вдесятером после удаления Дмитрия Скопинцева, а на 86-й минуте красную карточку получил полузащитник «Енисея» Азим Фатуллаев.
«Енисей» (15 очков) располагается на третьем место в турнирной таблице ФНЛ, «Балтика» (14) находится на четвёртой строчке.
Главные тренеры
|Игорь Черевченко
|Дмитрий Аленичев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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