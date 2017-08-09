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9 августа 2017, 20:54 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Химки» на своём поле сыграли вничью с «Авангардом»

В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали на своём поле курский «Авангард».

Встреча проходила на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Ключевые моменты игры пришлись на конец первого тайма и начало второй половины встречи. На 43-й минуте точный удар Марата Шогенова с пенальти помог гостям открыть счёт в матче, однако гол Ильи Кузьмичёва на 47-й минуте позволил «Химкам» сравнять.

«Химки» (10 очков) располагаются на десятом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Авангард» (7) находится на 16-й строчке.

9.08.2017 19:00 Зрители 520 основной раунд: 7-й тур Новые Химки
Химки 1:1 Авангард К
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Олег Стогов Игорь Беляев
Голы
48′ Илья Кузьмичев 11
84 Марат Шогенов 43′
Составы
Вячеслав Исупов 18
50′ Алексей Шумских 5
Никита Лапин 6
Диего Малания 25
Максим Батов 7
32′ Андрей Мостовой 9
39′ Денис Талалай 19
55′ Айдар Лисинков 4
Кирилл Заика 27
66′ Иван Беликов 77
Евгений Алферов 17
73′ Илья Кузьмичев 11
Батрадз Кокоев 23
53′ Федор Дворников 37
Михаил Петрусев 70
1 Александр Саутин
4 Аслан Дашаев 84′
22 Александр Войнов
25 Алексей Концедалов
71 Михаил Багаев
10 Азамат Гурфов
52 Равиль Нетфуллин
17 Денис Синяев 86′
21 Денис Войнов
84 Марат Шогенов 80′
7 Илья Кубышкин
95 Илья Петров 69′ 32′
77 Роман Минаев
67 Артем Федчук 80′
11 Артур Газданов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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