«Химки» на своём поле сыграли вничью с «Авангардом»

Встреча проходила на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Ключевые моменты игры пришлись на конец первого тайма и начало второй половины встречи. На 43-й минуте точный удар Марата Шогенова с пенальти помог гостям открыть счёт в матче, однако гол Ильи Кузьмичёва на 47-й минуте позволил «Химкам» сравнять.

«Химки» (10 очков) располагаются на десятом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Авангард» (7) находится на 16-й строчке.