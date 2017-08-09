«Химки» на своём поле сыграли вничью с «Авангардом»
В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали на своём поле курский «Авангард».
Встреча проходила на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:1.
Ключевые моменты игры пришлись на конец первого тайма и начало второй половины встречи. На 43-й минуте точный удар Марата Шогенова с пенальти помог гостям открыть счёт в матче, однако гол Ильи Кузьмичёва на 47-й минуте позволил «Химкам» сравнять.
«Химки» (10 очков) располагаются на десятом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Авангард» (7) находится на 16-й строчке.
|9.08.2017 19:00
|Зрители 520
|основной раунд: 7-й тур
|Новые Химки
|Химки
|1:1
|Авангард К
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Олег Стогов
|Игорь Беляев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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