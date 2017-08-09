«Оренбург» и «Ротор-Волгоград» сыграли вничью, «Тамбов» выиграл у «Факела»

Встреча проходила в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:2.

На голы Дениса Поповича и Сергея Серченкова гости ответили точными ударами Андрея Киреева и Максима Вотинова.

В других матчах 7-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» на выезде выиграл у «Тюмени» со счётом 2:1, а «Тамбов» в родных стенах одержал минимальную победу над «Факелом».