«Оренбург» и «Ротор-Волгоград» сыграли вничью, «Тамбов» выиграл у «Факела»
«Оренбург» и «Ротор-Волгоград» сыграли вничью в матче 7-го тура Футбольной национальной лиги.
Встреча проходила в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:2.
На голы Дениса Поповича и Сергея Серченкова гости ответили точными ударами Андрея Киреева и Максима Вотинова.
В других матчах 7-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» на выезде выиграл у «Тюмени» со счётом 2:1, а «Тамбов» в родных стенах одержал минимальную победу над «Факелом».
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