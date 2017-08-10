В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами. На 13-й минуте счет открыли самарцы. Срджан Мияйлович принял мяч метрах в 22-х от ворот и дальним ударом отправил мяч в сетку.

Хозяева отыгрались на 31-й минуте. В результате грубой ошибки самарской обороны Эльдар Низамутдинов ворвался в штрафную и расстрелял ворота Евгения Конюхова — 1:1.

Снова вышли вперед «Крылья» уже после перерыва. На 67-й минуте Сергей Самодин скинул мяч на Сергея Корниленко. Нападающий мощным ударом поразил ворота «Шинника» — 1:2.

Ярославцы вновь отыгрались за восемь минут до финального свистка. Во время исполнения штрафного после удара Алмаза Фатихова мяч рикошетом от игрока «КС» влетел в ворота — 2:2.

Вырвали победу гости через четыре минуты. После подачи с правого фланга точный удар головой нанес все тот же Корниленко, который оформил дубль — 2:3.