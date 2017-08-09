ФНЛ. Дубль Корниленко помог «Крыльям Советам» обыграть «Шинник»
«Крылья Советов» одержали победу над «Шинником» в выездном поединке 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги России — 3:2. Белорусский форвард гостей Сергей Корниленко отыграл весь матч и оформил дубль.
Шинник — Крылья Советов — 2:3
Голы: 0:1 — Мияйлович (13). 1:1 — Низамутдинов (31). 1:2 — Корниленко (68). 2:2 — Фатихов (82). 2:3 — Корниленко (87).
«Крылья Советов» возглавляют таблицу второго дивизиона чемпионата России, «Шинник» идет на 9-м месте.
|9.08.2017 16:00
|основной раунд: 7-й тур
|Урожай
|Шинник
|2:3
|Крылья Советов
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Александр Побегалов
|Андрей Тихонов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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