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9 августа 2017, 18:08 | Футбол: Первый дивизион | Прессбол

ФНЛ. Дубль Корниленко помог «Крыльям Советам» обыграть «Шинник»

«Крылья Советов» одержали победу над «Шинником» в выездном поединке 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги России — 3:2. Белорусский форвард гостей Сергей Корниленко отыграл весь матч и оформил дубль.

Шинник — Крылья Советов — 2:3

Голы: 0:1 — Мияйлович (13). 1:1 — Низамутдинов (31). 1:2 — Корниленко (68). 2:2 — Фатихов (82). 2:3 — Корниленко (87).

«Крылья Советов» возглавляют таблицу второго дивизиона чемпионата России, «Шинник» идет на 9-м месте.

9.08.2017 16:00 основной раунд: 7-й тур Урожай
Шинник 2:3 Крылья Советов
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Побегалов Андрей Тихонов
Голы
31′ Эльдар Низамутдинов 9
82′ Алмаз Фатихов 75
20 Срджан Мияйлович 13′
8 Сергей Корниленко 68′
8 Сергей Корниленко 87′
Составы
Дмитрий I Яшин 16
Павел Евсеев 5
Евгений Ятченко 23
Дмитрий Чистяков 78
Сергей Нарылков 11
62′ Марат Шайморданов 14
Артем Щадин 17
46′ Максим Лаук 10
Дмитрий Самойлов 15
62′ Андрей Лях 90
Владислав Камилов 21
76′ Эльдар Низамутдинов 9
Алмаз Фатихов 75
46′ Никита Безлихотнов 99
Эдуард Булия 7
14 Евгений Конюхов
3 Дмитрий Ятченко
4 Иван Таранов
15 Георгий Зотов
24 Кирилл Гоцук
64 Олег Ланин
8 Сергей Корниленко
2 Евгений Башкиров 64′
27 Данил Кленкин
10 Азер Алиев 84′
9 Алан Чочиев
20 Срджан Мияйлович 90′ 52′
21 Вячеслав Зинков
22 Сергей Самодин 74′
31 Денис Ткачук
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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