Нижегородский ФК «Олимпиец» в гостях проиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга 9 августа

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«Матч начался с активных действий игроков “Олимпийца”. Сначала Виктор Карпухин не реализовал выход один на один с вратарем, а потом Даниил Фомин ударом в дальний угол поразил ворота “Динамо”. “Динамовцы” достаточно быстро пришли в себя, и нападающий Олег Бабенков после подачи с левого фланга счет сравнял», — говорится в сообщении.

«После перерыва шла равная игра, моменты были у обеих команд, но футболисты “Олимпийца” не смогли реализовать свои голевые возможности. А у хозяев это получилось — сначала Артем Кулишев пробил вратаря нижегородцев Артура Анисимова, а под занавес матча третий гол в ворота “Олимпийца” забил Сандро Цвейба», — отмечается в пресс-релизе.

Это поражение стало третьим подряд для футбольного клуба из Нижнего Новгорода. Следующий матч «Олимпиец» проведет в воскресенье 13 августа. Игра состоится на стадионе «Химик» в Дзержинске и начнется в 16:00.