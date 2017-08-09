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9 августа 2017, 17:44 | Футбол: Первый дивизион | ЮГА.ру

ФК «Кубань» на выезде проиграл «Сибири»

«Кубань» 9 августа провела в гостях матч 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги против «Сибири».

Кубань 9 августа провела в гостях матч 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги против Сибири Увеличить
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Игра прошла в Новосибирске на стадионе «Спартак» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами отличились Виталий Галыш и Руслан Магаль.

Оба мяча были забиты после того, как на 60-й минуте полузащитник краснодарцев Игорь Коновалов был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

Следующий матч желто-зеленые проведут на своем поле 3 августа против «Оренбурга».

Как сообщали Юга.ру, в предыдущем туре «Кубань» сыграла вничью с «Тюменью».
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