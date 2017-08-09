ФК «Кубань» на выезде проиграл «Сибири»

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Игра прошла в Новосибирске на стадионе «Спартак» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами отличились Виталий Галыш и Руслан Магаль.

Оба мяча были забиты после того, как на 60-й минуте полузащитник краснодарцев Игорь Коновалов был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

Следующий матч желто-зеленые проведут на своем поле 3 августа против «Оренбурга».

Как сообщали Юга.ру, в предыдущем туре «Кубань» сыграла вничью с «Тюменью».