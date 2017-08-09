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9 августа 2017, 17:09 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Сибирь» оказалась сильнее «Кубани», «Томь» обыграла «Волгарь»

Сегодня в 7-м туре первенства Футбольной национальной лиги состоялись ещё два матча.

«Сибирь» на своём поле принимала «Кубань» и добилась победы со счётом 2:0. Мячи в составе новосибирской команды забили нападающий Виталий Галыш и защитник Руслан Магаль. Для «Сибири» эта победа стала третьей в сезоне.

В другой встрече «Томь» в родных стенах оказалась сильнее «Волгаря» — 2:1. У томской команды голы на свой счёт записали нападающий Анзор Саная и защитник Анте Пульич. Гости ответили точным ударом хавбека Алексея Сутормина. Таким образом, «Томь» догнала по очкам идущий на пятом месте «Енисей».

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