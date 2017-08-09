«Сибирь» оказалась сильнее «Кубани», «Томь» обыграла «Волгарь»

«Сибирь» на своём поле принимала «Кубань» и добилась победы со счётом 2:0. Мячи в составе новосибирской команды забили нападающий Виталий Галыш и защитник Руслан Магаль. Для «Сибири» эта победа стала третьей в сезоне.

В другой встрече «Томь» в родных стенах оказалась сильнее «Волгаря» — 2:1. У томской команды голы на свой счёт записали нападающий Анзор Саная и защитник Анте Пульич. Гости ответили точным ударом хавбека Алексея Сутормина. Таким образом, «Томь» догнала по очкам идущий на пятом месте «Енисей».