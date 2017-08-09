Калининградскому ФК «Балтика» запретили регистрировать новых игроков
Как сообщается на сайте РФС, по решению заседания комиссии по лицензированию футбольных клубов, 9 российским командам был объявлен запрет на регистрацию новых игроков.
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Также была указана причина этого запрета: «В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 июня 2017 года».
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