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9 августа 2017, 16:25 | Футбол: Первый дивизион | Вести - Калининград

Калининградскому ФК «Балтика» запретили регистрировать новых игроков

Как сообщается на сайте РФС, по решению заседания комиссии по лицензированию футбольных клубов, 9 российским командам был объявлен запрет на регистрацию новых игроков.

Как сообщается на сайте РФС по решению заседания комиссии по лицензированию футбольных клубов 9 российским командам был объявлен запрет на регистрацию новых игроков. Так же выла указана причина этого запрета: В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков а также перед… Увеличить
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Также была указана причина этого запрета: «В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 июня 2017 года».

Как пояснил пресс-секретарь ФК Балтика Сергей Кандалов: «Это техническая проблема, которая в данный момент не несёт клубу никаких угроз. Этот вопрос будет закрыт в ближайшее время».
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Новости Первого дивизиона

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