Калининградскому ФК «Балтика» запретили регистрировать новых игроков

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Также была указана причина этого запрета: «В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 июня 2017 года».