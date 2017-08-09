«Динамо» СПб обыграло «Олимпиец» и вышло в лидеры ФНЛ

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«Динамо» СПб на стадионе «Петровский МСА» принимало «Олимпиец» и продлило беспроигрышную серию до трёх матчей.

На перерыв команды ушли, забив друг другу по разу. На 9-й минуте Даниил Фомин вывел «Олимпиец» вперёд, однако спустя пять минут Олег Бабенков сделал счёт равным (1:1).

После перерыва «Динамо» склонило чашу весов в свою пользу. На 61-й минуте Артём Кулишев сделал счёт (2:1), а на 91-й минуте Сандро Цвейба забил третий мяч — 3:1.

Благодаря победе «Динамо» вышло в лидеры ФНЛ. «Олимпиец» расположился на 12-й строчке.