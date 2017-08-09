Черевченко vs Аленичев, Побегалов vs Тихонов, третий раунд «Спартака» и «Зенита»
«СЭ» представляет пять главных интриг 7-го тура первенства ФНЛ.
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ДУЭЛЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ
Игорь Черевченко и Дмитрий Аленичев еще недавно соперничали на высшем уровне в качестве главных тренеров «Локомотива» и «Спартака». Там специалисты обменялись уколами на чужих полях — Черевченко неприятно удивил коллегу в Тушино (2:1), а тот несколько месяцев спустя ответил «сухой» победой в Черкизово (2:0). Они и свои посты в столичных клубах покинули практически синхронно, чтобы вновь сойтись лицом к лицу уже в ФНЛ во главе команд, не скрывающих планов по итогам текущего сезона заработать повышение в классе.
К новой дуэли Игорь Геннадьевич подходит, будучи единоличным лидером, хотя впервые в этом сезоне в четвертом по счету гостевом поединке его команда не удержала победный счет в Курске. Ну, а Дмитрий Анатольевич сполна реабилитировался за тамбовский разгром, одолев «Спартак-2». В концовке пришлось поволноваться, но тут все вопросы стоит адресовать Александру Кутьину, не реализовавшему пенальти при счете 2:0. В отличие от ярко сыгравшего в столице 20-летнего дебютанта стартового состава Максима Руднева, у 31-летнего ветерана
НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК ДЛЯ ТИХОНОВА
Александр Побегалов и «Шинник» — почти синонимы. Несмотря на все объективные трудности и перманентные финансовые неурядицы ярославский футбол держит марку во многом благодаря своему тренеру, выжимающему практически максимум из имеющихся возможностей. Особенно это ценно сейчас, когда команда вынуждена играть на съемной квартире в костромском поселке Караваево, и фактически лишена полноценных домашних матчей. Но, возможно, именно такое положение вещей отчасти помогло ярославцам
ТРЕТЬЯ БИТВА ДВУХ СТОЛИЦ
Волею футбольных календарей соперничество «Спартака» и «Зенита» растянулось на несколько дней, начавшись субботним противостоянием молодежек и продолжившись воскресным сражением Роберто Манчини и Массимо Карреры. В четверг пока написанный по питерскому сценарию
ПРИТОРМОЗИТ ЛИ ГАЗЗАЕВ ПЕТРАКОВА?
В футболе все может поменяться за довольно короткий временной отрезок. Казалось, совсем недавно все сочувствовали провалившейся на старте «Томи», Валерий Петраков сетовал не недостаточно квалифицированный для ФНЛ состав, и сибирякам прочили чуть ли не вылет во второй дивизион. Однако тренерский штаб трудился, не покладая рук, а новички сцементировали хребет команды. И пусть Томас Микуцкис в первом же матче поразил собственные ворота, качественные изменения налицо, и к игре с утратившим лидерство «Волгарем» «Томь» подходит с серией из трех побед. Астраханцы же потерпели в Самаре первое в сезоне поражение, и теперь «ноль» в графе «проигрыши» красуется только у занимающей первое место «Балтики». Газзаев сетовал не возникшие кадровые проблемы, но удастся ли их решить за несколько дней до встречи с поймавшими кураж томичами? Сибиряки, кстати, накануне получили благодарственную грамоту РПЦ за помощь в строительстве Георгиевского храма.
ТОЧИЛИН ПРОТИВ ПИСАРЕВА
На «Петровском», куда после серии игр в Новгороде возвращается «Динамо», болельщиков ждет соперничество тренеров новой волны — в недавнем прошлом известных футболистов Александра Точилина и Николая Писарева. Объединяет их, впрочем, не только это, но и тот факт, что как питерская «команда, так и «Олимпиец» по итогам прошлого сезона заработали повышение в классе в первенстве ПФЛ. А вот результаты на новом уровне у них разнятся.
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