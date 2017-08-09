Черевченко vs Аленичев, Побегалов vs Тихонов, третий раунд «Спартака» и «Зенита»

ДУЭЛЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Игорь Черевченко и Дмитрий Аленичев еще недавно соперничали на высшем уровне в качестве главных тренеров «Локомотива» и «Спартака». Там специалисты обменялись уколами на чужих полях — Черевченко неприятно удивил коллегу в Тушино (2:1), а тот несколько месяцев спустя ответил «сухой» победой в Черкизово (2:0). Они и свои посты в столичных клубах покинули практически синхронно, чтобы вновь сойтись лицом к лицу уже в ФНЛ во главе команд, не скрывающих планов по итогам текущего сезона заработать повышение в классе.

К новой дуэли Игорь Геннадьевич подходит, будучи единоличным лидером, хотя впервые в этом сезоне в четвертом по счету гостевом поединке его команда не удержала победный счет в Курске. Ну, а Дмитрий Анатольевич сполна реабилитировался за тамбовский разгром, одолев «Спартак-2». В концовке пришлось поволноваться, но тут все вопросы стоит адресовать Александру Кутьину, не реализовавшему пенальти при счете 2:0. В отличие от ярко сыгравшего в столице 20-летнего дебютанта стартового состава Максима Руднева, у 31-летнего ветерана по-прежнему нет голов в текущем сезоне, однако есть шанс реабилитироваться. Тем более, ранее Кутьин забивал калининградцам как за «Арсенал», так и за «Тосно».

НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК ДЛЯ ТИХОНОВА

Александр Побегалов и «Шинник» — почти синонимы. Несмотря на все объективные трудности и перманентные финансовые неурядицы ярославский футбол держит марку во многом благодаря своему тренеру, выжимающему практически максимум из имеющихся возможностей. Особенно это ценно сейчас, когда команда вынуждена играть на съемной квартире в костромском поселке Караваево, и фактически лишена полноценных домашних матчей. Но, возможно, именно такое положение вещей отчасти помогло ярославцам наконец-то справиться с гостевым комплексом и обыграть в прошлом туре «Олимпиец». Найдется ли, чем удивить «Крылья Советов»? Ответ на этот вопрос вполне может оказаться положительным, потому что в пошлом сезоне Побегалов обыграл «Енисей» Андрея Тихонова дважды, да еще и с семью забитыми мячами — 3:1 и 4:2. Но, может быть, получивший бесценный опыт наставник «Крыльев» на этот раз подготовит достойный ответ маститому оппоненту?

ТРЕТЬЯ БИТВА ДВУХ СТОЛИЦ

Волею футбольных календарей соперничество «Спартака» и «Зенита» растянулось на несколько дней, начавшись субботним противостоянием молодежек и продолжившись воскресным сражением Роберто Манчини и Массимо Карреры. В четверг пока написанный по питерскому сценарию мини-сериал завершат вторые команды красно-белых и сине-бело-голубых. Впрочем, вывеска матча тускнеет в связи с не лучшими результатами соперников. «Спартак-2» начал за здравие, но победить подопечные Дмитрия Гунько не способны на протяжении уже четырех туров. Зенитовцы и вовсе могут похвастаться единственной победой над «Сибирью», а после субботнего проигрыша «Тамбову» Анатолий Давыдов и его команда опустились в зону вылета. Все это очевидный минус заключительной игры тура, которую из-за дисквалификации пропустить форвард хозяев Сиди Самбу. С другой стороны, стремление реабилитироваться, помноженное на принципиальность соперничества, делают игру одной из самых привлекательных в туре.

ПРИТОРМОЗИТ ЛИ ГАЗЗАЕВ ПЕТРАКОВА?

В футболе все может поменяться за довольно короткий временной отрезок. Казалось, совсем недавно все сочувствовали провалившейся на старте «Томи», Валерий Петраков сетовал не недостаточно квалифицированный для ФНЛ состав, и сибирякам прочили чуть ли не вылет во второй дивизион. Однако тренерский штаб трудился, не покладая рук, а новички сцементировали хребет команды. И пусть Томас Микуцкис в первом же матче поразил собственные ворота, качественные изменения налицо, и к игре с утратившим лидерство «Волгарем» «Томь» подходит с серией из трех побед. Астраханцы же потерпели в Самаре первое в сезоне поражение, и теперь «ноль» в графе «проигрыши» красуется только у занимающей первое место «Балтики». Газзаев сетовал не возникшие кадровые проблемы, но удастся ли их решить за несколько дней до встречи с поймавшими кураж томичами? Сибиряки, кстати, накануне получили благодарственную грамоту РПЦ за помощь в строительстве Георгиевского храма.

ТОЧИЛИН ПРОТИВ ПИСАРЕВА