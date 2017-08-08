Семи клубам ФНЛ запретили регистрировать новых игроков
Российский футбольный союз вынес запрет «Амкару» и «Тосно» на регистрацию новых футболистов по причине наличия задолженностей.
Помимо «Тосно» и «Амкара», РФС запретил регистрировать новых игроков «Сибири» (Новосибирск), «Шиннику» (Ярославль), «Кубани» (Краснодар), «Авангарду» (Курск), «Балтике» (Калининград), «Лучу-Энергии» (Владивосток) и «Факелу» (Воронеж).
«В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 июня 2017 года», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
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