Тур принципиальных сшибок. Превью. 7-й тур первенства ФНЛ

В такой ситуации решить, кто возьмёт верх, практически, невозможно. Кто кого отмутузит, у кого больше сил? Кто-то из читателей предлагал такое превью назвать «гаданием на бобах», может и так, но я, пожалуй, вооружусь кофейной гущей, к тому же и время позднее, и некоторыми игровыми соображениями и постараюсь выбрать в каждом матче фаворита. А если нет, так на нет и суда нет, значит, будет ничья.

«Динамо СПб» — «Олимпиец» (арбитр Павел Шадыханов — Москва).

Динамовцы у нас упрямо держатся в группе лидеров. Оккупировав 4 место, они слезать с него не намерены. В предыдущем туре питерцы удачно слетали во Владивосток, вернулись с победой, правда, следует отметить, особых хлопот «Луч» им не задал. Но интересен такой факт: после 0:3 от «Ротора» команда действительно спустилась «на землю», и первым номером больше не играет. Да и зачем искать добра от добра, если всё удачно получается, и игроки понимают, как играть при такой тактике, и соперники постоянно мучаются с подбором ключей к динамовской обороне. Высоких амбиций, судя по всему, у динамовцев нет, но возможность как можно дольше покрасоваться вверху им очень льстит, и, как говориться, «греет душу». Наверняка радует тренерский штаб и тот момент, что вновь прибывшие игроки без проблем вписались в игру коллектива, и уже забивают. К тому же среди всех дебютантов, даже пришедших из РФПЛ, динамовцы уступают только «Крыльям Советов», и то по дополнительным показателям.

Соперник «Динамо СПБ» в этом «дерби дебютантов» «Олимпиец» тоже не из «робкого десятка». За очки цепляется в каждом матче и с любым соперником. Другое дело, что исполнительского мастерства не хватает, но зато команда берёт сплочённостью и характером. И, естественно, Писарев привил им дисциплину и порядок на поле. «Олимпийцы» сейчас в турнирной таблице 12-е, но успех в этом матче может легко забросить их в «десятку». В прошлом туре нижегородцы проиграли «Шиннику», не сумев прорвать оборону ярославцев. В Питере им придётся «расковыривать» динамовские заслоны.

Арбитр встречи Павел Шадыханов в текущем сезоне провёл 3 игры. В них он показал игрокам 9 жёлтых карточек (4 — хозяевам поля), удалил одного игрока из состава принимающей стороны, а вот единственный, назначенный им пенальти, был пробит в ворота гостей.

Ранее команды между собой не встречались.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 80.3%, на ничью — 15.2%, на победу гостей — 4.5%.

«Томь» — «Волгарь» (арбитр Алексей Амелин — Тула).

В Томске состоится, если можно так сказать, «битва за конкретику». Томичи, неудачно стартовав, в последних играх одержали три победы подряд, и теперь, карабкаются наверх. Так вот в этой игре они, наверняка, постараются доказать, что их притязания на высокие места отнюдь не беспочвенны. Пока в этой домашней серии игр сибиряки очков не теряют. Каждый матч команда Петракова начинает с высокой интенсивностью, с уверенным контролем мяча, хорошим движением, разумными комбинациями. Но не только на весь матч, даже на полный тайм игроков физически не хватает. Тренер не волшебник, и за несколько недель, заметьте без сборов, привести всех игроков в одинаковое физическое состояние не может, но уж, зато в то время, на сколько их хватает, футболисты выкладываются по полной программе. С каждой удачной игрой растёт у команды уверенность в своих силах, растёт чувство собственного достоинства. В каждой линии у сибиряков есть игроки- лидеры, причём не назначенные, или по возрасту, а именно по игре. Что для «Томи» плохо, так это такие ударные циклы. Ротацию состава проводить некем, и когда «кончится бензин» предугадать сложно.

«Волгарь» приедет в Томск, занимая второе место. А ведь совсем недавно было и первое, но проигрыш в Самаре их с вершины отодвинул. Но это, наверное, и всё, что команда в этой игре потеряла. По игре она «Крыльям» не уступила. Сказалось лучшее индивидуальное мастерство Самодина, а вот Машуков свой шанс в начале игры упустил. Газзаев на матч выставил состав с явным оборонительным уклоном, поэтому Кабутов с Болониным и без Акбашева смотрелись в середине поля как-то сиротливо. Будет ли в этот раз похожая тактическая схема? Трудно сказать. Всё же перед матчем в Самаре астраханцы неожиданно остались без 5 игроков основного состава. Однако не думаю, что волжане будут настолько азартны, что полезут играть в открытый футбол. И в прошлом сезоне, да и в этом (хотя в Самаре и был их первый настоящий выездной матч в этом сезоне), они на выезде старались играть хоть и в рациональный, но острожный футбол. Так ли это, покажет игра в Томске. Итог этого матча должен конкретно показать, насколько астраханцы созрели для лидерства в чемпионате.

Главный судья матча Алексей Амелин в этом сезоне провёл две игры. В них он показал только одну жёлтую карточку. Счастливым обладателем этого «приза» стал игрок «Луча» Бажев. В прошлом сезоне тульский арбитр провёл одну встречу с участием «Волгаря». Она также была выездной. В Химках волжане сыграли с местной командой вничью 1:1.

В первом дивизионе команды провели между собой 16 встреч. Чаще всего эти игры заканчивались вничью — 9 раз, сибиряки побеждали 6 раз, волжане — 1. Соотношение мячей 19:11 в пользу «Томи». Интересный факт: из 16 матчей только в двух соперники не смогли забить друг другу, и только 3 раза был забит один гол.

Мой прогноз — победа ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 53.8%, на ничью — 30.8%, на победу гостей — 15.4%.

«Сибирь» — «Кубань» (арбитр Иван Сиденков — Санкт-Петербург).

Матч команд, перемещающихся по турнирным ступенькам по встречным векторам: прирастающая очками и поднимающаяся вверх «Сибирь», и сползающая вниз недисциплинированная «Кубань». Не знаю, какими словами, но тренер сибиряков Кирсанов сумел достучаться до своих лидеров, и «разбудил» их. Три игры подряд отмечается забитыми голами, вернувшийся в Новосибирск Житнев, причём в двух последних встречах он делал дубль. Хорош в подыгрыше, хотя не прочь поразить ворота и сам, Дегтярёв. Распрямил плечи Чеботару, который в середине поля «перекусывает», практически, всё, что может угрожать воротам сибиряков. «Прижился» на фланге Аравин. Заиграла команда. Конечно, не вдруг, естественно, все этого ждали, и верили, что это случится, но всё равно, как-то уж сразу, и по крупному. Теперь бы обойтись без эйфории, и как-то распределить силы. Всё же второй ударный отрезок, а нагрузка на одних и тех же игроков. И соперники таковы, что на классе их не обыграешь. Хотя, наверное, игрой на классе футболисты уже наелись в начале чемпионата.

«Кубань», теряя очки, всё дальше и дальше отдаляется от мест, позволяющих рассчитывать на светлое РФПЛ-овское будущее. Однако все пока понятно: резервы у краснодарцев отсутствуют. К тому же недисциплинированность на поле, как шагреневую кожу, сжимает возможность ротации состава. Вот и перед матчем в Новосибирске из состава кубанского клуба можно вычёркивать Гая и Якубу. Маневр в середине поля у Калешина будет крайне ограничен. С имеющимся составом Премьер-лига для команды — «не по Сеньке шапка», и в фавориты краснодарцев заносят скорее по традиции, чем по возможностям.

В начавшемся сезоне судья матча Иван Сиденков провёл 2 игры, в которых показал футболистам 8 жёлтых карточек (3 — хозяевам поля).

В первом дивизионе команды провели между собой 10 матчей. Лидирую кубанцы, как по победам 5:1, так и по забитым мячам — 12:6. В прошлом сезоне обе встречи команды завершили вничью: 0:0 в Новосибирске, и 1:1 в Краснодаре.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 41.5%, на ничью — 33.8%, на победу гостей — 24.6%.

«Шинник» — «Крылья Советов» (арбитр Лаша Верулидзе — Владикавказ).

У ярославцев второй матч подряд «волжское дерби». В прошлом туре «Олимпиец» удалось победить. Победить за счёт организованных действий в обороне, и лучшей реализации немногочисленных моментов. Я бы сказал, что матч против нижегородцев был своеобразной репетицией игры с «Крыльями». Думаю, что Побегалов, возможно, произведёт изменения по игрокам, но тактический рисунок менять вряд ли будет. Схема-то сработала. Другое дело, что теперь она будет использоваться против более искушённых и более искусных игроков. Хотя и самим ярославцам «палец в рот не клади». Подобрать, что упало, они умеют, да и есть кому. Новичок Шайморданов в первых матчах сезона хорош, хоть по воротам вдарить может, хоть пас отдать. Однако у «Шинника» также беда с резервами: есть основной состав и остальные. Разрыв с остальными очень, пока, заметен. То, что основной состав ещё не полностью готов функционально, показала игра в Костроме с «Лучам», проводившаяся примерно после таких же физических нагрузок. Несколько успокаивает то, что Побегалов умеет делать выводы, и второго «скачка напряжения» вряд ли допустит.

К тому же «Крылья» пока не показывают вдохновенной игры. Да, по именам они всех превосходят, но побеждать на классе удаётся не всегда. Однако у них есть Самодин, которого можно смело назвать «король эпизода». Решает он эти моменты в пользу самарцев мастерски, но он игрок зависимый, ему надо, чтобы партнёры доставили ему мяч, желательно в свободную зону, а ещё лучше в штрафную. С хорошо организованной обороной самарцы справляются плохо, позиционные атаки развиваются медленно, игроки предпочитают сами передвигаться с мячом, а не передавать его друг другу. И хотя самарцы в каждом матче имеют видимое преимущество и территориальное, и по владению мячом, опасных моментов создаётся, пока, мало. Явным лидером, каким было в прошлом сезоне московское «Динамо», команда не стала. Все добытые очки у «Крыльев» трудовые, а мы знаем, что терпение и труд — всё перетрут. Появится и у самарцев кураж.

Арбитр встречи Лаша Верулидзе в нынешнем сезоне провёл 3 матча, в которых показал игрокам 12 жёлтых карточек (поровну в обе стороны), и назначил 1 пенальти в ворота хозяев поля. В прошлом сезоне этот судья провёл одну игру с участием «Шинника». Ярославцы дома победили «Тамбов» 2:1.

В первом дивизионе команды сыграли всего 2 матча, которые завершились вничью: 0:0 в Ярославле, и 1:1 в Самаре.

Мой прогноз — победа гостей.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 16.9%, на ничью — 35.4%, на победу гостей — 47.7%

«Тюмень» — «Луч-Энергия» (арбитр Василий Казарцев — Санкт-Петербург).

Своеобразная «битва андердогов». Каждая из команд будет стараться другую оставить в замыкающих. Пока чуть выше дальневосточники, они 19-е, а тюменцы — последние. Очень странно видеть сибиряков на таком неприглядном месте, и в таком неприглядном состоянии. Ну, ушли Мамтов и Клёнкин, пора бы уже к этому привыкнуть, перестроить как-то игру. Ну, нет сейчас в команде исполнителей, подобных им. Значит, надо изобретать что-то другое, под имеющийся уровень футболистов. Пока же мы видим попытки на те же места подобрать исполнителей. Провальных игр у «Тюмени» нет, даже в Красноярске рубились до конца. Всегда не хватает чуть-чуть. В данном случае чуть-чуть — это забитые голы. Чуканов без Мамтова потерялся, да и растренирован порядочно, а других кандидатов на роль забивалы не видно. Много очков потеряно, трудно будет подниматься вверх. Хорошо ещё, что все друг друга «общипывают», шансы сохраняются.

А вот владивостокцы совершенно не удивляют, не своей игрой, не своим местом в таблице. Побывавшие в той же шкуре «Балтика» и «Енисей» выводы сделали. Эти команды теперь на виду, а «Луч» как в прошлом сезоне лихорадило, так эта тряска продолжается и в этом. Используя молодёжный сленг: «Клиника!». Игроки в команде подобрались нормальные, но на поле пока тактика одна: «Как получится». Наигранных комбинаций и сочетаний нет. Поэтому вся опасность у ворот соперника идёт или от индивидуальных действий игроков, или при стандартных положениях. Зная это, соперники стараются внимательно сыграть при стандартах, и не оставлять один на один с игроком Бажева. Других индивидуально сильных игроков в приморской команде не видно. Можно, конечно, поплакаться, сказать, что команда только создаётся. Но у нас перед глазами есть примеры, когда виден прогресс у таких, практически, заново выстроенных команд: «Томь», «Авангард», «Спартак-2». Желания побеждать у футболистов «Луча» пока не видно.

Главный арбитр матча Василий Казарцев в текущем первенстве провёл 3 матча, в которых показал 6 «горчичников» (2 — хозяевам поля), и удалил одного игрока из их же состава. В прошлом первенстве судья из Санкт-Петербурга провёл один матч с участием тюменцев, и два с участием дальневосточников. «Тюмень» дома сыграла вничью с «Химками» 1:1, приморцы же оба своих поединка провели в гостях. И если во встрече с теми же «Химками» была также зафиксирована ничья — 2:2, то в Нальчике была победа — 1:0.

В первом дивизионе команды между собой провели 8 матчей. Небольшой перевес по победам у сибиряков — 3:2, зато забитых мячей у тюменцев в два раза больше — 8:4. Однако, как видите, голов в играх между этими соперниками забивается мало, и победа в прошлом сезоне «Тюмени» во Владивостоке 3:1, скорее исключение из правил. А вот ничья 0:0 в Тюмени статистике соответствует.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 72.3%, на ничью — 20.0%, на победу гостей — 7.7%.

«Оренбург» — «Ротор-Волгоград» (арбитр Артём Любимов — Санкт-Петербург).

«Газовики» в прошлом туре одержали победу, метко названную на сайте «Факела» — «Решением судей». Но как бы там не было, три очка команда на свой счёт записала, и снова конкурентов от себя не отпустила. «Оренбург» напоминает сейчас этакий тяжёлый маховик, который никак не может раскрутиться: то тут заело, то там за что-то задевает, но, как и полагается в таких случаях, причина устраняется, и попытка раскрутиться повторяется. Беда в том, что каждый раз причины, мешающие движению вперёд, разные. То с составом не угадали, то с тактикой. Нет у Кецбая какой-то точки опоры, от которой можно было бы попытаться строить игру. К опытным оренбуржским футболистам никак не вернётся мышечная память игры в ФНЛ. Однако в Воронеже удалось второй раз в сезоне отыграть на ноль в обороне. Может это и есть та необходимая «печка», от которой команда будет танцевать.

Волгоградская команда одна из тех, которые в нынешнем первенстве все свои игры проводят в гостях. Согласитесь, быть хозяином поля в Астрахани, не есть гут для «Ротора». Может быть, и поэтому становление команды, сменившей почти весь ПФЛ-овский состав, происходит так сложно. Но Есипов и футболисты рук не опускают, и если к ним соперник по каким-либо причинам отнесётся снисходительно, они готовы оставить его «с носом». И всё же в Оренбурге «Ротору» рассчитывать на счастливый исход тяжело. Команда Евдокимова в таких матчах делала результат «на раз». На счёт команды Кецбая говорить пока рано, нет ещё такой. Может в этом как раз и есть шанс у гостей.

Главный судья встречи Артём Любимов в этом сезоне провёл две игры, в которых показал, что гостей он держит в «ежовых рукавицах». Из восьми показанных жёлтых карточек, 6 — пришлось на их долю, как и единственный, пробитый в их ворота, пенальти.

В первом дивизионе команды провели между собой 2 матча. Оба завершились вничью: 0:0 в Оренбурге, и 1:1 в Волгограде.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 97.1%, на ничью — 1.5%, на победу гостей — 1.5%.

«Тамбов» — «Факел» (арбитр Александр Борисов — Самара).

Ещё один принципиальный матч в этом туре. Тамбовчане сейчас «на коне». Дома разгромлен «Енисей», в Питере, хоть не так уверенно, но повержен «Зенит-2». Всё это позволило амбициозной команде и тренеру подняться на 7 строчку турнирной таблицы. Теперь «горожане» снова играют дома. В двух предыдущих встречах были одержаны две победы с крупным счётом, и не пропущено ещё ни одного мяча. «Тамбов» на своём поле превращается в эдакого монстра, против которого невозможно играть без собственных ошибок. К тому же, не сомневаюсь, Талалев найдёт какой-нибудь фактик для игроков, когда воронежцы обидели тамбовчан по крупному. В прошлом сезоне рубилово в матчах этих команд было ещё то. «Факел» выиграл 3:0 в Воронеже, с был бит 4:0 в Тамбове. Что-то похожее можно ожидать и сейчас.

Тем более, с учётом нынешнего состояния «огнеопасных». Сменив весь прошлогодний состав, воронежцы пока пытаются брать настроем, самоотверженностью, характером. Однако, думаю, для победы в Тамбове этого будет мало. Надо бы ещё и какие-то игровые формы предложить, а уж как нужна будет удача, даже не скажешь. Вряд ли хозяева поля позволят много создать у своих ворот. По всей вероятности, это будут единичные случаи, и очень важно будет их реализовать, а с этим делом у «Факела» огромные трудности. Вот бы где существующее мастерство подкрепить удачей.

Главный судья встречи Александр Борисов в этом сезоне провёл 3 игры, в которых показал игрокам 12 жёлтых карточек (4 — хозяевам поля), и удалил одного футболиста из состава гостей, а также поставил пенальти в ворота принимающей стороны. В прошлом сезоне самарский арбитр провёл одну встречу с участием «Тамбова». В ней тамбовчане в гостях уступили «Тосно» 0:2.

В первом дивизионе команды между собой начали встречаться в прошлом году, и о результатах этих игр мы говорили выше.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 86.6%, на ничью — 9.0%, на победу гостей — 4.5%.

«Химки» — «Авангард» (арбитр Павел Кукуян — Сочи).

По существу, химчане будут играть против себя образца прошлого сезона. «Авангард» такая же уверенная команда на домашней арене, и спотыкающаяся в гостях. Очень уж это напоминает турнирную поступь подмосковного клуба в прошедшем чемпионате. Однако в прошлом сезоне химчане таскали очки и с выезда. Пусть мало, но таскали, поэтому расслабляться им никак нельзя. Да и не настолько команда Олега Стогова превосходит соперника (если вообще превосходит), чтобы рассчитывать победить его за счёт разницы в классе. Год в ФНЛ, конечно, дал подмосковному клубу неоценимый опыт выступления, но и в составе соперников ребята также не из «Пионерской зорьки», и чтобы отобрать у них очки химчанам придётся попотеть.

Для «Авангарда» сейчас всё внове, всё, как в песне, «впервые и вновь». И если привычная домашняя атмосфера позволяет выколачивать очки даже из грозных соперников, то на выезде чувствуется робость, боязнь топнуть ногой и показать своё я. И в Дзержинске, и в Самаре, и в Томске всё было неопределённо до последних минут, но «песнь курского соловья» (то бишь игра команды) никого из соперников от выполнения собственных задач не отвлекла, и очков в этих играх куряне досчитались. Что подкупает в курской команде, так это неуёмное желание стать «своим парнем» в ФНЛ, а для этого надо набирать очки, в том числе и на выезде, в том числе, и в Химках. Получится — не получится, другое дело, но попытаться стоит.

Назначенный главным судьёй встречи Павел Кукуян в этом сезоне провёл в ФНЛ 3 матча. В них он показал игрокам 11 жёлтых карточек (5 — хозяевам поля). В прошлом сезоне арбитр из Сочи провёл 2 игры с участием подмосковного клуба. Обе встречи химчане проиграли: в Воронеже «Факелу» 0:2, и дома «Тосно» 1:3.

В первом дивизионе команды провели между собой шесть матчей. Так вот, Курск в этих играх не побеждал ни разу, в то время, как у «Химок» пять победных результатов. Соотношение забитых мячей 10:2 в пользу химчан. Однако единственную ничью (1:1) «Авангард» добыл как раз в Химках.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 76.1%, на ничью — 13.4%, на победу гостей — 10.4%.

«Балтика» — «Енисей» (арбитр Станислав Васильев — Ижевск).

Безусловно, это центральный матч тура — лидирующая в турнире «Балтика», и старающийся её подсидеть, «Енисей». Балтийцы в этом сезоне рациональны, деловиты и мощны. Не зря калининградскую команду называют теневым лидером. Похоже, этот лидер и не теневой вовсе, уж больно заинтересована команда в результате. Правда, многое ещё может произойти, и многое поменяться, но пока никаких предпосылок к сдаче позиций «Балтикой» нет. Игра калининградцев может нравится или нет, но она даёт результат, причём после стольких лет прозябания внизу, такой качественный скачок не может не радовать поклонников балтийского клуба. И тут уж не надо быть привередой. Скажите, какой клуб в ФНЛ более боевит? В каком клубе пропустить мимо себя соперника — позор, а если ещё и с мячом, то чуть ли не предательство? А ведь множество матчей в ФНЛ проходят в борьбе характеров, и «Балтика» — лидер по числу выигрышей таких матчей.

«Енисей» же на данный момент какой-то не постоянный, я бы даже сказал, истеричный. От «Всё хорошо!» в матче с «Тюменью» до «Шеф, всё пропало!», в игре с «Тамбовом». Со стороны видится, что задача по выходу в РФПЛ, очень давит на игроков. К такой постановке вопроса ещё надо привыкнуть. Это как новые башмаки давят, то тут, то там. Пока не разносишь, они не становятся любимыми. Так и в красноярской команде: для решения поставленной задачи есть всё, кроме победной психологии, а это приходит только со временем. Можно, конечно, сказать, что подготовка прошла в прошлом сезоне, но ведь тогда задача по повышению в классе не была такой обязательной, как сейчас. Победа в Москве над «Спартаком-2» после 0:5 в Тамбове показатель, конечно, позитивный, но в стойкость духа сибиряков пока верится с трудом. От «львов» звериного рыка, чтобы все с дороги разбегались, мы не слышим. Пока только вежливое «Мяу!».

В текущем сезоне Станислав Васильев провёл три матча, в которых предъявил игрокам 9 жёлтых карточек (6 — хозяевам поля), в их же ворота был назначен и единственный пенальти. В прошлом сезоне ижевский судья провёл 4 игры с участием вышеназванных команд. И если «Балтика» свой единственный матч дома выиграла у «Сокола» 1:0, то для сибиряков матчи при судействе Станислава Васильева стали настоящим кошмаром. Дома они уступили спартаковцам Нальчика 0:1, в Питере «Зениту-2» 0:2, и только в Химках с местной командой сумели вытянуть ничью 2:2.

В первом дивизионе команды провели между собой 21 встречу. Какого-то определённого перевеса нет ни у одного из соперников. Пока у балтийцев на одну победу больше — 8:7, и чуть лучше соотношение мячей — 22:19. Однако в прошлом сезоне сибиряки дважды победили калининградцев: 2:1 дома и 1:0 в гостях.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 63.4%, на ничью — 29.6%, на победу гостей — 7.0%.

«Спартак-2» — «Зенит-2» (арбитр Николай Волошин — Смоленск).

Только что мы смотрели «дерби двух столиц» в исполнении главных команд «Зенита» и «Спартака». Теперь тоже самое в рамках ФНЛ. В РФПЛ игра закончилась полной и безоговорочной победой питерского клуба. Смогут ли младшие спартаковцы, хотя бы частично, отыграться за подобный конфуз? У москвичей шансы на победу выше. Тут и состав стабильнее и опытнее, и поставленная, начиная с ДЮСШ, игра, да и набор игроков покачественнее, всё же многие попробовали свои силы в Премьер-лиге, да и три темнокожих легионера не на каникулы сюда приехали. Отсюда и более уверенное выступление в предыдущих матчах.

Но разница в очках между командами — всего три. То есть победа гостей, и вот они рядом, две молодёжные команды, с, практически, одинаковыми показателями, но, к сожалению, и одинаковыми проблемами, от нестабильности, свойственной молодости, до эмоциональных взрывов. И хотя пока «бег на месте» в исполнении и тех и других мы видим гораздо чаще, чем движение вперёд, но, думаю, команды разыграются. Зенитовцам на данном этапе труднее. Впервые собраны в одной команде все свои, но до большой команды они ещё не дотягивают, а дядьки наставника на поле явно не хватает.

В трёх матчах, проведённых смоленским арбитром в текущем первенстве, он показал 11 жёлтых карточек (6 — хозяевам поля), а вот одно удаление и пенальти в их ворота, на счету гостей. В прошлом сезоне Николай Волошин провёл 5 игр с участием спартаковцев и зенитовцев. И если москвичи все три свои игры под его руководством, выиграли (в Калининграде у «Балтики» 2:1, в Москве у «Факела» 1:0 и «Енисея» 3:1), то питерский клуб дважды сыграл вничью (в Саранске с «Мордовией» 2:2, и в Питере с «Тамбовом» 3:3).

В первом дивизионе команды встречались 4 раза. По всем показателям наблюдается полное равенство. Соперники одержали по две победы, и забили друг другу в этих играх по 7 мячей. Интересный факт, в каждом чемпионате побеждает только один из соперников. В первом сезоне обе встречи выиграли питерцы, в следующем две виктории у москвичей. И ещё меньше трёх голов за игру команды друг другу не забивали (даже во второй лиге).

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 91.0%, на ничью — 7.5%, на победу гостей — 1.5%.

Вячеслав Смирнов