Лидер ФНЛ против статистики: ничья

С 1960 года команды провели в рамках первенств страны 13 матчей, среди которых 5 ничьих и 9 поражений калининградцев. Собственно, не смогли изменить статистику балтийцы и в этот раз, лишь увеличив количество ничьих.

Старт «Авангарда» в ФНЛ вполне можно занести в плюс, так как бороться пришлось с сильными командами, а уступить — единожды. Было как минимум интересно посмотреть, что сможет заново собранный «Авангард» противопоставить лидеру турнирной таблицы, ну и курские болельщики жаждали увидеть старых знакомых в составе «Балтики» — экс-авангардовцев Никиту Тимошина и Артемия Малеева, а также уроженца Курска Арсения Логашова.

В принципе, доминирование «Балтики» было заметно лишь моментами. Но игра сама по себе проявлялась моментами, видимо, сказывалась жара.

У хозяев на поле не вышел травмированный Хызыр Аппаев, зато вышел Артем Федчук, обеспечивать патронами которого взялся капитан команды Денис Синяев. Сначала он ринулся в атаку сам, потом вывел Федчука на простор в штрафную пасом на ход. Федчук в касание навесил в центр штрафной, но там с идеальной позиции Шогенову помешали забить защитники «Балтики».

Атаки на ворота «Авангарда» накатывались чаще, но там, где не успевали защитники, крепко стоял Саутин, действовавший в каждом эпизоде наверняка — выбивал, ловил, спасал.

Тем не менее на 25-й минуте Себаи стремительно протащил мяч по правому флангу и отдал.

ювелирную передачу Алишеру Джалилову. Тот так же изящно переправил мяч в дальний угол ворот и открыл счет в матче.

Спустя 10 минут гости могли запросто удвоить счет — сначала Саутину пришлось выбить мяч после сильнейшего удара Дмитрия Скопинцева. Однако на подборе первым был коллега Скопинцева Виктор Свежов, который закрутил мяч в дальнюю «9». Попади он в створ — Саутин не успел бы дотянуться даже при всем желании.

На второй тайм авангардовцы вышли явно «заряженными». Вышли они на несколько минут раньше команды соперника и без разведки ринулись в бой. Правда, увлекшись, упустили ответную контратаку и едва за это не поплатились. Вновь Скопинцев прорвался по флангу и вышел один на один с Саутиным, тот успел ногами парировать уже летевший в ворота мяч.

Ну и наконец, все атакующие усилия авангардовцев были вознаграждены. На 63-й минуте Шогенов мощно пробил со штрафного, попутно едва не убив ставшего на пути мяча балтийца. Первым на подборе оказался Синяев, который метров с 10-ти мощно пробил с острого угла в дальнюю «девятку», прервав таким образом четырехматчевую «сухую» серию Евгения Помазана.

На 66-й минуте «Авангард» едва не лишился Саутина, который, выпрыгнув за мячом, приземлился на своего же игрока спиной. Но все обошлось. И буквально в следующем же эпизоде курский голкипер вытащил мяч из нижнего угла после удара Себаи.

В концовке матча произошел весьма неоднозначный эпизод — рвавшегося к воротам Болова уронили защитники «Балтики». Конечно же, разгоряченным болельщикам показалось, что это бесспорный пенальти, однако вместо этого увидели удаление Болова.

Судья счел падение курского нападающего фикцией, вручил ему за симуляцию желтую карточку, уже вторую за матч.

Оставшись в меньшинстве за несколько минут до конца, «Авангард» отошел к свои воротам и просто довел матч до ничейного результата.

«Балтику» ничья не поколебала, она по-прежнему на первом месте, курская команда сместилась на 15-ю строку.

СТАТИСТИКА.

«АВАНГАРД» (КУРСК) — «БАЛТИКА» (КАЛИНИНГРАД) — 1:1 (0:1).

Голы: Джалилов, 26 — 0:1, Синяев, 63 — 1:1.

«Авангард»: Саутин — 4,5, А. Войнов — 4, Концедалов — 4, Багаев, Дашаев — 4, Синяев -5 (Логунов, 90+ — б/о) Шогенов — 4,5, Газданов — 4 (Д. Войнов, 54 — 4), Нетфуллин — 4 (Болов — 3,5, 58), Гурфов — 4, Федчук — 4,5 (Петров, 83 — б/о).

«Балтика»: Помазан — 4,5, Логашов — 4, Черенчиков — 4, Каленкович — 4, Тимошин — 4,5, Джалилов — 5 (Подбельцев, 90+ — б/о), Свежов — 4,5 (Малеев, 69 — 4), Шешуков — 4,5, Скопинцев — 4,5 (Бурмистров, 79 — б/о), Себаи — 4,5, Касьян — 4.

Судья: В. Казарцев (Санкт-Петербург) — 3,5

Предупреждения: Федчук, 34, Болов, 66, 82, Логунов, 90+, — Черенчиков, 50, Логашов, 66.

Удаления: Болов, 82 — две желтых карточки.

Удары по воротам (в створ): 7 (4) — 12 (6).

Угловые: 5 — 6.

Голевые моменты: 2 — 3.

Лучшие игроки матча: Синяев — Джалилов

5 августа. Курск. Стадион «Трудовые Резервы». + 30, солнечно. 5200 зрителей.