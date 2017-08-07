Если «Ротор» не команда?

Это выражение приятное воспоминание о тех незапамятных временах, когда «Ротор» блистал на российском футбольном олимпе. Однако время неумолимо идёт дальше, а положение дел в Волгограде сейчас выглядит несколько иначе.

Со старта первенства ФНЛ сезона 2017/18 прошло уже шесть туров, а дружина Валерия Есипова, всё никак не может найти «свою» игру. После разгромной победы над неуступчивым «Динамо» из северной столицы, и ничьей в Тюмени, казалось, что выход из подвала турнирной таблицы лишь вопрос времени. Кроме того, «Сибирь» так же неудачно начала сезон, и, к моменту очной встречи, набрала с «Ротором» равное количество очков — всего по четыре.

Из-за изнуряющей сорокоградусной жары в Астрахани, команды откровенно вяло начали игру. Мяч находился преимущественно в центре поля, а робкие атакующие действия соперников сводились на нет грубыми ошибками в передачах. Не смотря на это, футболисты «Сибири» смотрелись предпочтительней своих визави, и в одной из атак заработали право на одиннадцатиметровый удар. Руслан Магаль не упустил возможности воспользоваться неосмотрительно далеко выставленной ногой защитника «Ротора», а подошедший к мячу штатный пенальтист Максим Житнев пробил точно в угол ворот.

Не прошло и двадцати минут, как гости смогли удвоить своё преимущество. Очередная ошибка хозяев поля приводит к тому, что Максим Житнев практически от центрального круга выбегает на рандеву с Александром Кобзевым. Эффектный удар низом под дальнюю штангу не оставляет голкиперу ни малейшего шанса.

Чтобы хоть как-то «реанимировать» команду Валерий Есипов пошел в ва-банк, и уже к 65й минуте исчерпал весь лимит замен: сделав по две в первом тайме, и по две во втором. Такое решение отчасти принесло свои плоды, появившийся на поле Максим Вотинов смог сократить отставание в счёте. Откликнувшись на вброс аута с правого фланга, он «ювелирным» кивком головы перебрасывает мяч через покинувшего ворота Николая Цыгана. В оставшееся время волгоградцы устроили «навал» на ворота соперника, однако сравнять счёт так и не смогли.

«Ротор» проигрывает уже вторую кряду «домашнюю» игру на стадионе Астрахани со счётом 1:2. Всё же волгоградским чиновникам стоит поторопиться, чтобы вернуть команду в родной город. Может при своих болельщиках она всё-таки заиграет по-другому?

СТАТИСТИКА.

«РОТОР» (ВОЛГОГРАД) — «СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСК) — 1:2 (0:2).

Голы: Вотинов, 69 (1:2) — Житнев, 17 (0:1- с пен.), Житнев, 35 (0:2).

«Ротор»: Кобзев — 3, Колычев — 2 (Дранников, 66 — 2,5), Сидорычев — 3, Пискунов — 3,5, Столяренко — 3, Концедалов — 2,5, Султонов — 2 (Рылов, 38 — 2,5), Сысуев — 2 (Киреев, 46 — 3,5), Столбовой — 2,5 (Вотинов, 31 — 3,5), Романенко — 2 Бирюков — 3

«Сибирь»: Цыган — 4, Мищенко — 3,5, Цховребов — 3,5 Плопа — 4,5, Аравин — 4,5, Андреев — 3,5 (Макаренко, 46 — 4,5), Чеботару — 4,5, Дудолев — 3 (Азаров, 46 — 3), Магаль — 4 (Беляев, 93 — б/о), Дегтярев — 4, Житнев — 5 (Галыш, 56 — 3,5).

Судья: Станислав Васильев (Смоленск) — 4.

Предупреждения: Бирюков, 19, Концедалов, 55, Вотинов, 59, Кобзев, 62, Киреев, 78, Романенко, 85 — Чеботару, 53, Магаль, 61.

Удаление: нет.

Удары, (в створ): 10 (2) — 8 (4)

Угловые: 3 — 3

Голевые моменты: 2 — 3.

Лучшие игроки матча: Вотинов — Житнев.

5 августа. Астрахань, Стадион «Центральный». 350 зрителей.