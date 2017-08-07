Васильев рассудит «Балтику» и «Енисей»
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 7-го тура
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 9 и 10 августа августа.
7-й тур.
9 августа (среда).
Химки — Авангард: Павел Кукуян (Сочи) — Андрей Филипкин (Екатеринбург), Роман Лихачев (Екатеринбург); инспектор — Юрий Куница (Краснодар); делегат — Максим Шаров (Санкт-Петербург).
Томь — Волгарь: Алексей Амелин (Тула) — Алексей Линкин (Воронеж), Денис Степанищев (Воронеж); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); делегат — Виктор Кукла (Санкт-Петербург).
Шинник — Крылья Советов: Лаша Верулидзе (Владикавказ) — Александр Филимонов (Орехово-Зуево), Максим Ковалев (Реутов); инспектор — Сергей Рощин (Кисловодск); делегат — Алексей Харьков (Москва).
Динамо СПб — Олимпиец: Павел Шадыханов (Москва) — Рафаэль Ильясов (Казань), Игорь Князев (Курск); инспектор — Александр Лапин (Уфа); делегат — Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).
Тюмень — Луч-Энергия: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — Александр Приходько (Москва), Андрей Гурбанов (Краснодар); инспектор — Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат — Юрий Ключников (Москва).
Сибирь — Кубань: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) — Роман Милюченко (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор — Михаил Веселовский (Москва); делегат — Владислав Ходеев (Воронеж).
Оренбург — Ротор: Артем Любимов (Санкт-Петербург) — Андрей Рунов (Санкт-Петербург), Сергей Ядров (Калининград); инспектор — Николай Фролов (Раменское); делегат — Илья Рабин (Московская область).
Тамбов — Факел: Александр Борисов (Самара) — Ринат Деушев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); инспектор — Сергей Хральцов (Москва); делегат — Евгений Летин (Москва).
Балтика — Енисей: Станислав Васильев (Ижевск) — Денис Березнов (Москва), Дмитрий Серебряков (Москва); инспектор — Виктор Кулагин (Москва); делегат — Александр Коротченко (Салават).
10 августа (четверг).
Спартак-2 — Зенит-2: Николай Волошин (Смоленск) — Рустам Мухтаров (Петрозаводск), Александр Дуденков (Петрозаводск); инспектор — Сергей Мацюра (Комсомольск-на-Амуре); делегат — Юрий Кузнецов (Москва).
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