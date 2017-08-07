К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За выездом в Нижний Новгород, где «жёлто-зелёные» в концовке упустили победу над питерским «Динамо», последовала поездка в Тюмень. По воле календаря, первое свидание сибиряков и южан в этом году должно было пройти в Краснодаре, однако в планы разработчиков свои коррективы внесла августовская жара. А посему матч первого круга между «Тюменью» и «Кубанью» предстояло провести в нефтегазовой столице страны, где отметка +20 на термометре выглядела гораздо приятнее, нежели кубанские +40.

Потеряв очки в минувшей встрече с динамовцами Питера, «Кубань» к тому же лишилась центра обороны. Бендзь схлопотал вторую жёлтую и отбывал дисквалификацию, Клещенко получил травму руки ещё во встрече с «Шинником», там же гости потеряли и Байрыева… До кучи за своё выражение недовольства судейством в матче с «Динамо» поплатился и Евгений Калешин, на два матча лишившись права находиться на тренерской скамейке. Как результат — запас оказался сплошь из молодых игроков «Кубани-2» (тут поправка: 27-летнего вратаря Москаленко к таковым отнести сложно).

У «Тюмени» проблемы были идентичными, но если их соперник за счёт двух побед подходил к очному противостоянию на девятой строчке, то увидеть сибиряков на последнем месте и с «баранкой» в графе «Победы» автор этих строк явно не ожидал. Похоже, что потеря основных игроков в лице Мамтова и Клёнкина не прошла для команды Александра Ивченко без следа. Что самое интересное — и рулевой тюменского клуба сейчас отбывает дисквалификацию за излишне эмоциональную беседу с представителем судейской братии.

Сколько раз приходилось слышать о том, что главная задача «Кубани» — скорейшее возвращение в Премьер-Лигу. И, глядя на игру «жёлто-зелёных» в матче против «Тюмени», с грустью осознаёшь, что работы у краснодарцев непочатый край. Во всяком случае, к тому, чтобы открыть счёт встречи, в первом тайме ближе были именно хозяева поля. У «Тюмени» было две стопроцентные возможности. В первый раз Богатырёв одной передачей обрезал защитников, выведя на рандеву с Дюпиным молодого Чуканова. Андреа от голкипера гостей убежал, но удар у форварда не получился — выше цели. Второй шанс сибиряков повести в счёте запорол Рябокобыленко: Артур, будучи в гордом одиночестве и на подходящей дистанции, умудрился даже не попасть в створ.

Попытку номер два предваряло удаление в составе кубанцев. За шесть туров — третье по счёту. На сей раз в меньшинстве «Кубань» оставил многоопытный Гай. Украинский легионер совершил два идентичных фола, опасно сыграв прямой ногой против игрока «Тюмени». Автору, наблюдавшему за ходом матча, оба фола Алексея показались не такими уж и криминальными, так что вопрос достаточно спорный. Впрочем, как говорится, мнение читателя этих строк может различаться от мнения автора.

Как показывает практика, в меньшинстве «Кубань» играет лучше, нежели в полном составе. И действительно, во втором тайме гости, несмотря на удаление своего игрока, в обороне не отсиживались, прибрав инициативу к своим рукам. Однако перед этим «чёрно-белые» имели ещё один неплохой шанс открыть счёт: с линии вратарской мог забивать настырный Чуканов, но Дюпин выручил.

И всё же «Кубань» смогла провести результативную контратаку. Получив пас из глубины поля, один на один с вратарём вывалился Алейник, применил обменный финт и уже готовился нанести удар в пустые ворота, когда получил подсечку от Обухова. Арбитр Борисов без колебаний указал на «точку». К мячу подошёл Никита Маляров и уверенно отправил «пятнистого» в левый верхний угол. 0:1.

Радовались кубанцы недолго. Лишь четыре минуты спустя хозяева восстановили равенство сил. Массированная атака «чёрно-белых» закончилась пасом Маслова в центр штрафной площадки, где забытый всеми (но не своими партнёрами) Гузь головой переправил мяч в ворота. 1:1.

В концовке встречи «Тюмень», проведя замены на усиление, устроила навал на владения «жёлто-зелёных», однако гости сумели не пропустить больше и сохранить ничейный результат. 1:1 — «Тюмень» остаётся единственной командой ФНЛ, у которой в графе выигрышей красуется унылый ноль, а «Кубань» постепенно отдаляется от лидирующей группы. Тренерскому штабу кубанцев придётся постараться, чтобы простимулировать своих подопечных на выезде в Новосибирск.

СТАТИСТИКА.

«ТЮМЕНЬ» (Тюмень) — «КУБАНЬ» (Краснодар) — 1:1 (0:0).

Голы: Маляров, 60, с пенальти (0:1), Гузь, 64 (1:1).

«Тюмень»: Обухов — 4. Шакуро — 4,5. Мурачёв — 4,5 (Кучиев, 84 — б/о). Гузь — 5. Маслов — 5. Чудин — 4,5. Рябокобыленко — 4,5 (Пустозёров, 53 — 4). Богатырёв — 4. Шляпкин — 4 (Макоев, 70 — 3,5). Павленко — 4,5 (Лешонок, 65 — 4). Чуканов — 5.

«Кубань»: Дюпин — 4,5. Марков — 5. Коновалов — 4,5. Смирнов — 4. Бугаев — 4 (Пономарёв, 86 — б/о). Алейник — 5 (Нурисов, 82 — б/о). Якуба — 4,5 (Каусаров, 90 — б/о). Маляров — 5. Лобкарёв — 4,5. Гай — 4. Обухов — 3,5 (Завезён, 82 — б/о).

Главный судья: Александр Борисов (Самара) — 5.

Предупреждения: Рябокобыленко, 42, Обухов, 59 — Гай, 23, Якуба, 78, Дюпин, 90.

Удаления: нет — Гай, 37 (2 ж.к.).

Лучшие игроки матча: Чуканов — Алейник.

5 августа. Тюмень. Стадион «Геолог». 2100 зрителей. +20°.