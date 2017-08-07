Дюжина лучших

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Прошедший тур, действительно, во многом стал определяющим. Фавориты усмирили «бунт на корабле», и подтянулись к верхним строчкам турнирной таблицы. Показали своё мастерство и игроки, в основном, признанные мастера. В очередной раз, чтобы сохранить цельность тактической схемы, и не пропустить отличившегося игрока, идём на изменение позиции у футболиста.

ВРАТАРЬ. АЛЕКСАНДР САУТИН, «АВАНГАРД» (1).

Куряне смогли выстоять против «Балтики», и в этом им помогла отличная игра вратаря. По воротам Александра было нанесено 15 ударов, 6 из них пришлись в створ. Гости подали 6 угловых ударов, но голкипер выиграл все 100% своих единоборств, 12 раз удачно сыграл на выходе, и 86% его передач нашли партнёров.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК. ДМИТРИЙ ГУЗЬ, «ТЮМЕНЬ» (1).

Так уж получилось, что самой заметной фигурой в тюменской команде стал защитник. Играл Дмитрий на месте центрального защитника, но и амплуа флангового игрока ему знакомо. Именно фол на Гузе привёл к удалению в стане соперника, но это не все показатели футболиста. У него 89% выигранных единоборств, 81% точных передач, 13 остановленных атак противника и забитый гол, принёсший команде ничью.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК. АНТЕ ПУЛЬИЧ, «ТОМЬ» (2).

Если Анте из «Томи» всё-таки уйдёт, это будет большой потерей для команды. Вот и против «Химок» защитник сыграл очень осмотрительно и надёжно: 100% выигранных единоборств, 80% точных передач, 9 остановленных атак соперника, и ни одной (!) потери мяча.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК. АДЕСОЙЕ ОЙЕВОЛЕ, «ОРЕНБУРГ» (2).

И снова в «Оренбурге» на первых ролях не игроки созидания и завершения, а защитники. Снова только уверенная игра обороны позволила газовикам добыть победу. Организатором же неприступной обороны в очередной раз стал опытный Ойеволе. На счету игрока 80% выигранных единоборств, 6 остановленных атак, и 89% точных передач.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК. ЕВГЕНИЙ ЯТЧЕНКО, «ШИННИК» (2).

«Шинник» в матче с «Олимпийцем» сделал ставку на надёжную оборону, и не прогадал. На этот раз защитники сыграли точно, и без ошибок, а команда впервые в чемпионате оставила свои ворота «сухими». Игравший на месте центрального защитника Евгений, был одним из ключевых игроков в обороне ярославцев, и не подвёл, своё десяток перехватов он исполнил.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. ДМИТРИЙ СКОПИНЦЕВ, «БАЛТИКА» (5).

Кто самый активный у калининградцев? Скопинцев. Кто больше всех играет на созидание? От Скопинцева. Можно задавать ещё много вопросов «кто?», и ответ будет, почти на 100%, таким же. В матче в Курске футболисту не удалось забить свой «дежурный» гол, но ведь и вратарь «Авангарда» у нас в числе лучших.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. ДЕНИС ЯКУБА, «КУБАНЬ» (1).

Сложно пришлось краснодарскому клубу в Тюмени. Особенно критическая ситуация сложилась после того, как гости остались в меньшинстве. Но ничего, перестроились. Отлично вёл игру Якуба — 93% его передач были точными. Успевал помогать Денис и защитникам, у него 6 остановленных тюменских атак.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. ДЕНИС ТКАЧУК, «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (2).

В принципиальной игре с «Волгарём» Денис играл скорее нападающим, чем игроком центра поля, но туда постоянно смещался. Это подтверждают и цифры: почти 80% точных передач, 4 остановленные атаки и 5 ударов по воротам. Плюсовая игра для футболиста.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. АРТЁМ КУЛИШЕВ, «ДИНАМО СПб» (2).

По существу, первый серьёзный выезд динамовцев закончился для них очень удачно. Питерцы не оставили «Лучу», практически, никаких шансов. А две голевые передачи Артёма позволили команде реализовать себя впереди.

НАПАДАЮЩИЙ. МАКСИМ РУДНЕВ, «ЕНИСЕЙ» (1).

Практика показывает, что новичок опасен на дорогах. На футбольном поле, оказывается, тоже. Впервые вышедший в стартовом составе игрок навёл шороху у ворот «Спартака-2». Два удара по воротам, оба в створ, два, записанных на лицевой счёт, гола.

НАПАДАЮЩИЙ. МАКСИМ ЖИТНЕВ, «СИБИРЬ» (2).

Не знаем, какие слова Кирсанова сумели «разбудить» лидеров команды, но в последних матчах команда преобразилась. И всё благодаря таким игрокам, как, например, Максим Житнев. Вернувшийся в Новосибирск нападающий отличается уже третью игру подряд, и второй раз подряд делает дубль.

ТРЕНЕР. ВАЛЕРИЙ ПЕТРАКОВ, «ТОМЬ» (2).

Три победы сибиряков подряд яркое подтверждение тренерского класса Петракова. За очень короткий срок Валерию Юрьевичу удалось «слепить» из разрозненных игроков вполне боеспособный коллектив.