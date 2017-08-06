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6 августа 2017, 23:43 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Иванович: «Зениту» нужно забыть победу на «Спартаком» и двигаться дальше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Матч четвертого тура чемпионата России со «Спартаком» стал лучшим для футболистов «Зенита» в 2017 году, однако им нужно забыть эту игру и двигаться дальше. Об этом журналистам рассказал защитник санкт-петербургской команды Бранислав Иванович.

Защитник считает что Зенит провел свой лучший матч в этом году. Увеличить
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«Зенит» одержал победу со счетом 5:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, “Зенит” провел свой лучший матч в этом году. Все игроки выполняли установку тренера, у нас было больше желания победить. Теперь нам всем надо забыть этот матч и двигаться дальше. У нас впереди тяжелый график, важно восстановиться и сохранить эти эмоции», — сказал Иванович.

В матче со «Спартаком» серб действовал в центре обороны в связке с аргентинцем Эмануэлем Мамманой. «Конечно, я уже успел с ним немного сыграться. Наше взаимодействие будет только улучшаться», — отметил Иванович.

В пятом туре чемпионата России «Зенит» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», встреча состоится 9 августа.

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