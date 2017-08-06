Арбитр Кирилл Левников переведен в ФНЛ на несколько матчей

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Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что 33-летний Левников получил за качество судейства в матче 7,4 балла (равносильно «единице» по пятибалльной системе) и в ближайшие месяцы будет обслуживать только матчи ФНЛ.