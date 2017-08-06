Гогниев: Я решил вернуться в «Кубань», хочу выйти с командой в РФПЛ

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«Я решил вернуться в “Кубань”. Хочется выйти с командой в Премьер-Лигу. Передо мной погасили все долги. Контракт рассчитан до конца сезона», — сказал Гогниев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

36-летний Гогниев играл за «Кубань» с 2016 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах ФНЛ и забил 10 голов.