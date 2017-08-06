Гогниев: Я решил вернуться в «Кубань», хочу выйти с командой в РФПЛ
Нападающий Спартак Гогниев, который в июне расторг контракт с «Кубанью», сообщил, что возвращается в команду из Краснодара.
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«Я решил вернуться в “Кубань”. Хочется выйти с командой в
36-летний Гогниев играл за «Кубань» с 2016 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах ФНЛ и забил 10 голов.
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